الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات ثقافية سورية
خلال جلسة عمل
25 أغسطس 2022 19:38
أبوظبي (وام) بحث عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية مع السفير الدكتور غسان عباس القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الدولة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الثقافية والأرشفة والتوثيق، وأساليب جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وإقامة فعاليات مشتركة بين البلدين، والتكامل في مجال الإنجاز الثقافي وخاصة الترجمة الجادة والهادفة. وأكد آل علي خلال اللقاء دور المكتبة الوطنية في الحفاظ على المصادر والمراجع والكنوز الثقافية القيمة وإتاحتها للباحثين والأكاديميين والطلبة وغيرهم في ظل التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعرفة بأشكالها تسهم في ترسيخ الاقتصاد المعرفي لبلوغ المستقبل والحفاظ على مسيرة التقدم في إطار العلاقات الثنائية بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الثقافية والأرشيفية في سوريا. وقدم إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج إلى مكتبة الأسد الوطنية في دمشق، لأهمية هذه الإصدارات لرواد المكتبة من الباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات، وتجربتها الوحدوية. وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على التراث الثقافي بوصفه ركيزة أساسية للهوية الثقافية الوطنية والداعم الأساسي لسياسات واستراتيجيات اقتصاد المعرفة وهو ما يوجب صونه واستدامته بتوثيقه وحفظه للأجيال القادمة.