«خورفكان الأدبي» ينظم برنامج قراءات شعرية

خورفكان (وام) نظم مجلس خورفكان الأدبي برنامج «قراءات شعرية»، بمشاركة الشاعر محمد علي النقبي، ضمن فعالية أدبية نظمتها دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية في إطار سلسلة من البرامج والجلسات الأدبية التي تنفذها بهدف دعم وتعزيز الحركة الثقافية والمعرفية بالإمارة. وحضر البرنامج راشد الزعابي نائب مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية ومحمد زيد الشحي عضو المجلس البلدي بمدينة خورفكان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المنطقة وجمع من أهالي المدينة وعدد من المهتمين بالشعر الشعبي. وألقى النقبي قصائد تغنت بمدينة خورفكان وتاريخها وجمالها وطبيعتها الساحرة والمتفردة فيما ألقى قصيدة أشاد فيها بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة بجميع المجالات في الإمارة.