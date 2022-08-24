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ثقافة

طرق الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في حفظ التراث

طرق الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في حفظ التراث
25 أغسطس 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

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قدَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أمس الأول، جلسة معرفية بعنوان «طرائق الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في حفظ التراث»، شارك فيها ياسر الهياجي، أستاذ التراث المساعد في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وبسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد.
وتحدث الهياجي، في ورقته «حماية التراث الثقافي في سياق دولي متعدد المخاطر والمعايير»، عن حماية التراث الثقافي على المستوى الدولي والمخاطر التي يتعرض لها، ومعايير حمايته، مسلطاً الضوء على مفهوم وأشكال حماية التراث الثقافي. واستعرض أهم المنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي وفق تسلسلها الزمني. كما تحدث عن معوقات حماية التراث في السياق الدولي، والعوائق التي تعترض المنظمات المعنية بحماية التراث في سبيل تحقيق أهدافها. وفي ختام الجلسة التي تابعها عدد كبير من المهتمين بالتراث المخطوط من عدة دول عربية، اقترح المُحاضران عدداً من المقترحات والتوصيات للاستفادة من الاتفاقيات الدولية في حفظ وصون التراث الثقافي العربي.

مركز جمعة الماجد للثقافة
دبي
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
جامعة الدول العربية
التراث
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