مشاريع الإمارات إثراء لمجتمع الفضاء الدولي

الاتحاد (دبي)

الإنجازات الاستثنائية لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء الوطني، والمساهمة الفاعلة في دعم الاكتشافات العلمية وبناء الأنظمة المعرفية المستدامة، من خلال تحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانتها التنموية في القطاعات الصناعية لبناء التقنية والخدمات والتطبيقات بما يطور المنهجية العالمية نحو تنامي منظومة الفضاء، شكلت رافداً عربياً مهماً لمجتمع الفضاء الدولي، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2019، والتي تركزت على الإطار التنظيمي الوطني لقطاع الفضاء في الدولة، والذي يتألف من 4 عناصر أساسية أولها: السياسة الوطنية للفضاء، وثانيها: قانون تنظيم القطاع الفضائي، وثالثها: اللوائح التنظيمية، ورابعها: الاستراتيجية الوطنية للفضاء. وارتكزت فيها الأهداف والبرامج والمبادرات على مجالات العلوم وبحوث استكشاف الفضاء والتصنيع والتجميع والتكامل والاختبار والخدمات الفضائية، ونتج عنها مشاريع علمية بارزة، حققت نقلة نوعية في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب التنمية المستدامة في المجالات الحيوية، وفق إيمان كامل بأهمية إعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة في القطاع الفضائي، حيث تواصلت إنجازات مشاريع الإمارات بدءاً من استكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وصولاً إلى التجهيز لإطلاق أول مستكشف عربي يهبط على سطح القمر «المستكشف راشد»، مسجلةً مخرجات جديدة أهمها اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية في 2023، والعمل على «MBZ-SAT» باعتباره ثاني قمر إماراتي يتم تطويره وبناؤه بمشاركة مجموعة من المهندسين الإماراتيين بعد «خليفة سات».

تركزت مشاريع الفضاء الوطنية باتجاه تأسيس قطاع فضائي متكامل في الدولة، بما يتطلبه من موارد بشرية وبنية تحتية وأبحاث علمية، وبناء قدرات علمية متقدمة لقطاع الفضاء الإماراتي، تمثلت في إعداد رواد الفضاء الإماراتيين الذين أثبتوا في مختلف المهمات والمحافل العلمية إمكانياتهم الذهنية، وجاهزيتهم البدنية في تحفيز الأنشطة الفضائية، وترسيخ مفاهيم الاكتشافات العلمية عبر مراكز البحث في دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يعد من أكثر البرامج إلهاما وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية، كما يعد أحد المشروعات التي يديرها «برنامج الإمارات الوطني للفضاء»، ويموله صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تعزيز تكامل الدولة على الصعيد العالمي.

مهمة طويلة الأمد

من بين أهم الإنجازات الجديدة للمبادرات التنموية في قطاع الفضاء الإماراتي، اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الامريكية «ناسا» و«سبيس إكس«Crew-6»، وفق إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية، يقضي فيها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، يجري خلالها العديد من التجارب العلمية المعمقة والمتقدمة، ضمن»برنامج الإمارات لرواد الفضاء«لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة. وجاءت مهمة النيادي بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.



القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»

يعتبر القمر الاصطناعي «MBZ-SAT» ثاني قمر إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل من قبل فريق يضم عدداً من المهندسين الإماراتيين بعد «خليفة سات»، الذي لعب دوراً محورياً في دعم «صناعة الفضاء المحلية» مع بناء 90 المائة من الهيكل الميكانيكي، و50 بالمائة من الوحدات الإلكترونية للقمر الجديد في دولة الإمارات، وشارك مركز محمد بن راشد للفضاء بشكل فعال مع الشركات الإقليمية لبناء مركز محلي للشركات العاملة في قطاع الصناعات الفضائية، كما دخل في شراكة مع الشركات المحلية لتصنيع وتوريد مكونات القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»، حيث سيتم تجهيز القمر الاصطناعي «MBZ-SAT» بنظام آلي لترتيب الصور على مدار الساعة، ما يضمن الحصول على أعلى معايير الجودة لصور الأقمار الصناعية المخصصة للاستخدام التجاري على مستوى العالم.

وسيعمل القمر الجديد على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف مقارنة بالأنظمة التي تم إطلاقها في فترات سابقة، وسيرفع القمر سرعة نقل البيانات التي يتم بثها إلى الأرض بثلاثة أضعاف السعة الحالية، أما نظام الجدولة والمعالجة المؤتمتة بالكامل لإرسال الصور من «MBZ-SAT» فسيتمكن من إنتاج أكثر من 10 أضعاف الصور التي يوفرها المركز في الوقت الحالي، وسيكون «MBZ-SAT» أول قمر اصطناعي قادر على اكتشاف عدد أكبر من العناصر الاصطناعية والطبيعية على حد سواء بمعدل أعلى من الدقة والكثافة النقطية، مقارنة بالنطاق الحالي لأقمار مراقبة الأرض ليس هذا فحسب بل ستكون البيانات الأولية التي تم جمعها، من خلال نظام القمر الاصطناعي الجديد قادرة على معالجة وظائف الذكاء اصطناعي بشكل أفضل للمساعدة في تحليل ومعالجة صور القمر بطريقة أسرع.

خلال العمل على «المستكشف راشد»

«المستكشف راشد»

يتضمن «مشروع الإمارات لاستكشاف القمر» تطوير وإطلاق أول مستكشف عربي يهبط على سطح القمر «المستكشف راشد»، حيث يقوم بالتقاط مجموعة كبيرة من الصور والبيانات التي تعد الأولى من نوعها في مناطق تستكشف لأول مرة، وسيتم خلال المهمة استخدام مجموعة من أحدث التقنيات والأجهزة المبتكرة، إضافة إلى أنظمة الاستشعار والاتصال، في حين يتميز المستكشف بقدرته على مقاومة الانخفاض في درجات الحرارة على سطح القمر، والتي تصل إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر، ويشكّل المشروع خطوة جديدة ضمن مساعي الإمارات وجهودها لتعزيز حضورها المتنامي في قطاع الفضاء، وانطلاقاً من أهمية القمر وقربه من كوكب الأرض، حيث قامت العديد من الدول سابقاً في إطلاق مهمات علمية إلى سطحه، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين، واليوم تقود كل من الهند واليابان مهمات علمية مختلفة لدراسة سطح القمر واستكشاف بياناته، وتجسد الخطوة طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء، حيث تستهدف المهمة الأولى من نوعها في العالم العربي الوصول إلى البيانات والصور والمعلومات التي تخولها من إجراء دراسة شاملة ومتكاملة لكيفية بناء المستوطنات البشرية على سطح القمر في وقت لاحق، والاستعداد للمهام المستقبلية التي تعتزم الإمارات العربية المتحـــدة إطلاقها نحــــو الكـــوكب الأحــمر.

كما تجسد هذه المهمة رؤية الدولة في تعزيز مكانتها العالمية ضمن مجال الفضاء، وترسيخ قدرتها على تأدية دور إيجابي في البحوث العلمية والاستكشافات الدولية المتصلة في هذا المجال، بما في ذلك توفير إجابات عن العديد من الأسئلة الرئيسية حول النظام الشمسي والكواكب المحيطة بكوكب الأرض وغيرها، فمن خلال مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، تعتزم دولة الإمارات دراسة البلازما على سطح القمر، والتقاط صوراً عالية الدقة للتضاريس واختبار تقنيات جديدة للملاحة، والاتصالات، والروبوتات، والتنقل، في حين سيوفر «المستكشف راشد» نحو 10 جيجا بايت من المواد المسجلة والبيانات العلمية والصور الحديثة والجديدة، ذات القيمة العالية والتي ستقدم للمجتمع العلمي العالمي، وسيقوم المستكشف خلال مهمته الاستكشافية الأولى عبر استخدام الأجهزة والتقنيات النوعية، بدراسة العديد من الظواهر عبر استخراج مجموعة من البيانات وتحليلها بشكل علمي وموثق، حيث سيعمل الفريق الفني والتقني المسؤول عن المهمة على اجتياز التحديات والصعوبات المحتملة، والتي تشمل صعوبة الهبوط على سطح القمر، في ظل البيئة القاسية التي ينفرد فيها هذا الكوكب، وهو ما قد يؤثر على نجاح المستكشِف في عمليته العلمية والبحثية.