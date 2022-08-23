لطيفة بنت محمد: فخورون باستضافة «آيكوم» 2025 في دبي

دبي (وام)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وعضو مجلس دبي، حفل افتتاح المؤتمر العام لمجلس المتاحف الدولي لعام 2022، في العاصمة التشيكية، براغ، برفقة وفد إماراتي رفيع المستوى ضم كلاً من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، وعدد من ممثلي القطاع الثقافي في دولة الإمارات.

ودعت سمو الشيخة لطيفة، التي تترأس وفد الدولة في المؤتمر السادس والعشرين للمجلس للعام 2022 في براغ، إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون خلال الاجتماعات مع المسؤولين في جمهورية التشيك، وعدد من أعضاء المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم». وعززت الزيارة من طموح دبي والتزامها بتعزيز الاقتصاد الإبداعي للإمارة، ومساعيها الدائمة في أن تصبح مركزًا عالمياً للقطاع الإبداعي والثقافي، وذلك خلال الفترة التي تسبق استضافة دبي للمؤتمر السابع والعشرين لمجلس المتاحف الدولي «آيكوم» 2025، مما يجعلها المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تستضيف هذا المؤتمر الدولي المرموق.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة: «استثمرت إمارة دبي بكثافة في صناعاتها الثقافية والإبداعية، وتعد المتاحف جزءاً مركزياً من هذا النظام.. إنه لشرف كبير لدبي أن يتم اختيارها لتكون المدينة المضيفة لمؤتمر «آيكوم» لعام 2025، حيث سيجمع الآلاف من خبراء المتاحف معًا في دولة الإمارات، لمناقشة تطور هذه الصناعة ومستقبلها.. إنّ الأفكار التي تمت مشاركتها خلال جلسات مؤتمر براغ والمناقشات الثرية التي أجريناها في الاجتماعات حول المؤتمر تعتبر في غاية الأهميّة.. ونتطلع إلى تعاون مستقبلي من شأنه أن يُثري قطاع الثقافة والمتاحف على مستوى العالم». وأضافت سموها: «استثمرت حكومة دبي أكثر من مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية لتطوير وتأهيل المواقع التاريخية في الإمارة ومنهجيتها لتصبح متحفاً مفتوحاً، حيث تدرك دبي والإمارات بشكل عام قيمة وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والدور الذي تلعبه المتاحف في هذا الصدد.

جانب من فعاليات حفل الافتتاح

ونتطلع في دولة الإمارات للترحيب بالآلاف من قادة المتاحف والمتخصصين من أكثر من 120 دولة، والذين يغطون 20 ألف متحف دولي، وسعداء في أن تكون دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا المؤتمر». وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد حفل افتتاح مؤتمر «آيكوم» في براغ 2022 وعدداً من الجلسات المصاحبة، بما في ذلك كلمات رئيسية وجلسات نقاشية. كما التقت سموها والوفد الإماراتي أعضاء من الحكومة التشيكية والمجلس الدولي للمتاحف، وأعضاء من فرع المجلس في جمهورية التشيك، حيث تناول اللقاء سبل تبادل الخبرات حول كون دبي المدينة المستضيفة لآيكوم 2025، إلى جانب استكشاف الفرص المحتملة للتعاون في مجال المتاحف والقطاع الثقافي الأوسع. وضم الاجتماع أوندريه كريست، نائب وزير الثقافة، وجيري سولزينكو، مدير دائرة الثقافة والسياحة في براغ، وبيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وبيتر هينيزدو، مدير إدارة العلاقات الدولية - وزارة الثقافة في جمهورية التشيك، وألبرتو جارلانديني، رئيس المجلس الدولي للمتاحف، وبيتر كيلر، المدير العام للمجلس الدولي للمتاحف، وفرانشيسكا بوليسيني، المدير العام للفعاليات المؤسسية في «آيكوم»، وجينا رينوتيير، رئيس «آيكوم» - فرع التشيك، وهانا تيستيكوفا، مستشار الثقافة في براغ، ومارتينا ليمانوفا، المدير العام لمؤتمر «آيكوم» برا 2022، ويان هولوفسكي، رئيس قسم المتاحف - وزارة الثقافة في جمهورية التشيك.

وقال ألبرتو غارلانديني، رئيس المجلس الدولي للمتاحف: «تراث ثقافي غني ممزوج بروح رائدة في الابتكار.. ستكون هذه هي القوة الدافعة والتغييرية التي سيجلبها ICOM Dubai 2025 إلى إرث المؤتمرات العامة لـ ICOM.. يسعدنا أن نبدأ الاستعدادات مع زملائنا في ICOM UAE وشركائنا، ونتطلع إلى رحلة نحو المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف». يذكر أن آيكوم هي المنظمة الدولية الرائدة للمتخصصين في المتاحف، من أجل حماية وتعزيز التراث الثقافي المادي وغير المادي، ويقام المؤتمر السادس والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» للعام 2022 في العاصمة التشيكية براغ، تحت شعار «قوة المتاحف» خلال الفترة من 20 حتى 28 أغسطس الجاري. ويُعقد المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف مرة كل ثلاث سنوات، ومن المقرر عقد النسخة السابعة والعشرين القادمة في دبي في عام 2025. ويضم وفد الإمارات من «دبي للثقافة» منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، ومريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب الرئيس، ومريم مظفر أهلي، مدير مشاريع في إدارة المتاحف، والمهندس رشاد بوخش، من آيكوم الإمارات والعديد من أعضاء آيكوم الإمارات.