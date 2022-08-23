حائز نوبل «وولي سوينكا» أستاذاً للفنون في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعيين وولي سوينكا، الحائز جائزة نوبل للآداب، أستاذاً للفنون في قسم المسرح بالجامعة اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

وينضم سوينكا إلى برنامج المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي بدوام كامل، ما يمنح الطلاب والمدرّسين فرصة التواصل مع واحد من أعظم المفكرين في العالم، إذ يمتاز سوينكا بكونه فناناً وكاتباً مسرحياً متعدد التخصصات وشاعراً وكاتب مقالات وموسيقياً وفيلسوفاً في مجال الفنون ومدرساً أكاديمياً واسع الاطلاع وناشطاً في حقوق الإنسان، يتصدر قائمة أعظم كُتّاب أفريقيا المعاصرين.

ويمثّل تعيين سوينكا أستاذاً في قسم المسرح إنجازاً مهماً في إطار الاستراتيجية الأكاديمية للجامعة، ومهمتها كمؤسسة تعليمية بارزة في أبوظبي. ويلعب سوينكا دوراً مهماً في ترسيخ حضور الجامعة في مجال الفنون، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات في مجالي التعليم والأبحاث على مستوى العالم.

إلى ذلك، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «نفخر بانضمام وولي سوينكا الفنان المعروف والمدرّس والناشط الحقوقي والشخصية العالمية المرموقة والحائز جائزة نوبل، إلى مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي. تمثّل أبوظبي مركزاً لتبادل التقاليد الثقافية والفنية، ما يعزز قدرة الجامعة على تحفيز وقيادة الأفكار المبتكرة في هذا المجال»، مضيفة: «تسرنا المشاركة في مساهمات سوينكا الفكرية وتقديم ابتكارات فنية ورسم توجهات وممارسات ومبادئ جديدة للتفاعل مع تاريخنا وإنسانيتنا».

من جانبه، قال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: «نجح سوينكا في بناء إرث عظيم حظي بشهرة عالمية بفضل قدرته على تطوير فهم شامل وإنشاء معارف تستند إلى المبادئ. ويتجسد إرثه الحقيقي طويل الأمد في أجيال الطلاب الذين درّسهم ووجّههم، والمدرسين الذين قاموا بترجمة وتطوير أفكاره وتوسيع نطاقها، ونتشرف بالمشاركة في هذه المسيرة الحافلة بالمساهمات المتجددة التي يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة».

ونشر سوينكا أكثر من 90 عملاً فكرياً تناولت رؤيته للأدب والتقاليد، والإبداع والقوة، إضافة إلى الحيوية وطريقة سير العملية الفنية. وحاز سوينكا درجة الأستاذية وحاضر في العديد من الجامعات، مثل هارفرد وإيموري ولويولا ماريماونت وييل في الولايات المتحدة. وهو عضو فاعل في منظمات دولية فنية وحقوقية عدة.

انضم سوينكا إلى جامعة نيويورك أبوظبي بصفة كاتب مقيم في عام 2019، حيث ألقى محاضرة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي، استجابة لدعوة مشتركة من برامج الدراسات الأفريقية، والسينما والإعلام الجديد، والتاريخ، والأدب والكتابة الإبداعية، والمسرح، وبدعم من الأقسام الأخرى في الجامعة.

ويمثل برنامج المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي مختبراً أكاديمياً وفنياً يتخصص في الأبحاث المسرحية، والمنح الدراسية، والممارسة المسرحية. وتحفز التخصصات المسرحية المتاحة في جامعة نيويورك أبوظبي ثقافة الممارسة والتفكير، وتعزز مفهوم الإبداع والتميز. ويتعاون خريجو برنامج المسرح في الجامعة مع غيرهم من الفنانين والعلماء والباحثين العاملين في مختلف التخصصات، لصياغة مفهوم ومعايير المسرح في القرن الحادي والعشرين.