الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

السفارة الثقافية لـ«ألكسو» تعرض «100 عبوة» في هوليوود

خلال الفعالية (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:27

لوس انجلوس (وام) 

أخبار ذات صلة
أميركا تعلن عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار
السفارة الأميركية في كييف تحذّر من ضربات روسية

نظمت السفارة الثقافية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» عرضاً للفيلم الوثائقي الإماراتي «100 عبوة» في «سوهو هاوس» بهوليوود. وتعد هذه أول فعاليات السفارة الثقافية التي تنظم في أميركا وخارج العالم العربي. 
وتناولت فعاليات عرض الفيلم تقديم حلقة نقاشية قدمتها الفنانة التشكيلية اليمنية ياسمين ناصر دياز عن دور الفن في مناطق الأزمات، بحضور هزاع الكعبي قنصل عام الدولة في لوس أنجلوس، ولاريسا كوليسنيموفا مؤسسة نادي ماليبو لاقتناء الأعمال الفنية وعدد من صناع الأفلام والمهتمين بالسينما. وتناولت دياز في حديثها مواضيع منها تأثير قوة الفن والإبداع، ووكالة النساء والفنانات والأطفال اليمنيين. كما سردت تجربتها ونشأتها في شيكاغو كجزء من الشتات اليمني، والعمل فنانة في لوس أنجلوس، وتطرقت في الحديث عن معارضها الأخيرة منها معرض «صوت صوتك هو الوطن» الذي أقيم في مكتبة Glendale في لوس أنجلوس، ومعرض «القوى الناعمة» الذي أقيم في المتحف الوطني الأميركي، ديربورن، ميشيغان. 
ويسلط «100 عبوة» الضوء على الألغام الأرضية وتأثيرها في الحياة إذ تظل أضرارها البالغة وخطرها قائماً وكامناً على المدنيين والمجتمع لسنوات حتى بعد انتهاء النزاع.
وحصد فيلم «100 عبوة» من إنتاج أناسي للإعلام، وإخراج مازن الخيرات الجائزة الذهبية في جوائز الأفلام المستقلة الدولية في أميركا، ورشح لجوائز «روما بريزما» للأفلام في إيطاليا، ووصل إلى تصفيات مهرجان فليكر روود آيلاند الدولي. واختير رسمياً لمهرجان «نورث كارولاينا»السينمائي، ومهرجان مدينة «ستوكهولم» السينمائي، ومهرجان البندقية السينمائي الآخر، ومهرجان سيراكيوز السينمائي الدولي.

هوليوود
الألكسو
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
أميركا
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©