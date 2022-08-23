السفارة الثقافية لـ«ألكسو» تعرض «100 عبوة» في هوليوود

لوس انجلوس (وام)

نظمت السفارة الثقافية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» عرضاً للفيلم الوثائقي الإماراتي «100 عبوة» في «سوهو هاوس» بهوليوود. وتعد هذه أول فعاليات السفارة الثقافية التي تنظم في أميركا وخارج العالم العربي.

وتناولت فعاليات عرض الفيلم تقديم حلقة نقاشية قدمتها الفنانة التشكيلية اليمنية ياسمين ناصر دياز عن دور الفن في مناطق الأزمات، بحضور هزاع الكعبي قنصل عام الدولة في لوس أنجلوس، ولاريسا كوليسنيموفا مؤسسة نادي ماليبو لاقتناء الأعمال الفنية وعدد من صناع الأفلام والمهتمين بالسينما. وتناولت دياز في حديثها مواضيع منها تأثير قوة الفن والإبداع، ووكالة النساء والفنانات والأطفال اليمنيين. كما سردت تجربتها ونشأتها في شيكاغو كجزء من الشتات اليمني، والعمل فنانة في لوس أنجلوس، وتطرقت في الحديث عن معارضها الأخيرة منها معرض «صوت صوتك هو الوطن» الذي أقيم في مكتبة Glendale في لوس أنجلوس، ومعرض «القوى الناعمة» الذي أقيم في المتحف الوطني الأميركي، ديربورن، ميشيغان.

ويسلط «100 عبوة» الضوء على الألغام الأرضية وتأثيرها في الحياة إذ تظل أضرارها البالغة وخطرها قائماً وكامناً على المدنيين والمجتمع لسنوات حتى بعد انتهاء النزاع.

وحصد فيلم «100 عبوة» من إنتاج أناسي للإعلام، وإخراج مازن الخيرات الجائزة الذهبية في جوائز الأفلام المستقلة الدولية في أميركا، ورشح لجوائز «روما بريزما» للأفلام في إيطاليا، ووصل إلى تصفيات مهرجان فليكر روود آيلاند الدولي. واختير رسمياً لمهرجان «نورث كارولاينا»السينمائي، ومهرجان مدينة «ستوكهولم» السينمائي، ومهرجان البندقية السينمائي الآخر، ومهرجان سيراكيوز السينمائي الدولي.