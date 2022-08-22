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ثقافة

تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد

أرشيفية
22 أغسطس 2022 23:46

أعلنت الشرطة السويدية الاثنين أنها فككت قنبلة مجهولة المصدر اكتُشفت في اليوم السابق في مهرجان ثقافي أقيم في ستوكهولم، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

تم استدعاء خبراء إزالة الألغام مساء الأحد بسبب وجود حقيبة مهجورة عثر عليها في حديقة كونغسترادغاردن، وسط العاصمة، حيث جرى تنظيم العديد من العروض المسرحية والموسيقية.

قالت الشرطة في بيان إن "فريق نزع الألغام أبطل العبوة في المكان" مضيفة أن "الشرطة تعتقد أن الحقيبة (...) تحتوي على عبوة ناسفة".

وقال إريك أكيرلوند، قائد شرطة منطقة ستوكهولم، في بيان "سيتم الآن فحص جميع المكونات. عندها فقط سنتمكن من تحديد ما إذا كان هذا الغرض الخطير قابلا للانفجار".

تم فتح تحقيق أولي في تدمير الممتلكات العامة.

قامت الشرطة باستجواب الشهود وتفحص الصور التي تم التقاطها في مكان الحادث.

واشارت الشرطة إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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تفكيك
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