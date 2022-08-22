«الثقافة والشباب» تعزز الواقع الثقافي في عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الثقافة والشباب ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان مذكرّة تفاهم لبناء علاقات فاعلة بينهما، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات تسهم في الارتقاء بالواقع الثقافي المحلّي بالإمارة، وتحقيق أهداف ومشاريع استراتيجية مستقبلية بين الطرفين.

إلى ذلك، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب:«تخدم هذه المذكرة تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في العمل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، فالمشاريع المستقبلية والطموحات التنموية لا تتحقق بمعزل عن الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، لهذا نأمل في أن تخدم هذه الاتفاقية جملة الأهداف والمشاريع المشتركة التي تنعكس على مسيرة التنمية المجتمعية بشكل عام».

وتابع: «تسعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وندرك أهمية الارتقاء بالواقع الثقافي ودعم الموهوبين، وتعزيز الانتماء الوطني بين فئات المجتمع، وفتح المجال أمام الشباب ليكون لهم دور فاعل في رسم ملامح المستقبل الذي نسعى إليه بخطى ثابتة تحقيقاً تطلعات مشتركة، لتبقى دولتنا في مصافِ كبرى الدول حول العالم بمجالات التنمية، والإبداع، والابتكار، والعمل المؤسسي المشترك».

من جهته، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تسعى لتوطيد العمل المشترك مع الجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم المشاريع النوعية والتي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة.

وتابع أن الدائرة تفخر بالعمل مع الوزارة والتي تعد الجهة المعنية بوضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الثقافية والشبابية المتكاملة للدولة في مختلف مجالات الثقافة والشباب والإعلام، المتضمنة للتراث الثقافي المادي وغير المادي والآداب والفنون البصرية والأدائية والوسائط المرئية والمسموعة والتصميم والإبداع الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني بين فئات المجتمع، ودعم الموهوبين الشباب ومتابعة المحتوى الإعلامي.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان في تقديم الاستشارات الفنّية، ودعم ورعاية مبادرات التعريف بالفنانين الإماراتيين وتشجيعهم على المشاركة فيها، إلى جانب تنسيق وتنظيم وعرض مواد إعلامية ومرئية عن مشروع فن عجمان للفئات المستهدفة من المجتمع، وتقديم الدعوات لحضور الفعاليات والمهرجانات المحليّة والدولية ورفع مستوى تمثيل الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص فيها.

واتفق الطرفان على تعزيز سبل التعاون في الحملات التثقيفية، والبرامج والأنشطة، والمعارض والمبادرات، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي لدى مجتمع الشباب، والاستعانة بهم، ومن يمثلون أعضاء المجالس الشبابية والمهتمين بالمشاركة في تنظيم الفعاليات المشتركة، كما تنص المذكرة على المشاركة في دراسة الأنشطة المستقبلية والمبادرات وتبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة، فضلاً على التعاون المشترك في إقامة أنشطة فنية وحملات تثقيفية وبرامج وأنشطة ومعارض هادفة لرفع الوعي عند الشباب.