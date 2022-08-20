الكتاب يذكي النهضة.. ويبني عقول الشباب

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تتمتع معارض الكتب بأهمية بالغة في تعزيز المشهد الثقافي للدول، وتعد تتويجاً لأي موسم فكري، وتدرك دولة الإمارات تلك الأهمية، وتنظم معارض كتب محلية ذات صبغة عالمية لعل أبرزها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض العين للكتاب.

مريم الهاشمي

تقول الناقدة مريم الهاشمي: «بالكتاب نقبل على الحياة التي تقبل علينا، ونخوض معه في الأخلاقيات والأغراض والسمات والتخييل، ونستجيب للفلسفة ونتلقف المنطق وننقل التجارب، ونذهب مع الحداثيين تارة ثم نعود لنرفع القبعة للكلاسيكيين تارة أخرى، ونتشرب الصوفية في أزمان ثم نتركها ونطلق العنان لأرواحنا أحايين أخرى، فيا لها من حياة تلك التي تهدينا إياه الأوراق بين المجلدات».

وتؤكد: «نحن ممتنون لكل كاتب ومفكر وشاعر وفنان وفيلسوف أهدانا شيئاً من حياته وتجاربه. إنه الكتاب الذي يذكي النهضة، ويقيم الاعوجاج ويغمرنا بالبركة ويحفظ تاريخنا، ويقرب بعيدنا، فكلما ازددنا تعلماً ازداد شعورنا بالنقص، وكأن العلم واغترافه فيض لا ينضب».

وتضيف الهاشمي أن الكتاب باق ونحن ماضون. وهي تتعاطى الأدب والنقد كونه الشغف والتخصص، مشيرة إلى أن الأدب ولد وشب وترعرع على مدى أزمان وأزمان، كان حاضراً ومدوناً قبل «الإلياذة» بعصور، ثم راح يتقلب في أحضان الحضارات وحواضرها بلا قيد عقال، ليطرق البوادي والقفار، وتسلل إلى ما وراء الصحراء وصولاً إلى الأرحب من الآفاق، لتضرب له القباب في كل موطن، ولترتفع راياته، وليبقى شامخاً حاضراً أمام من يأتي ويذهب، إنه باق ما بقيت الحياة حتى في الأفئدة الخاملة، ليكون منتجعاً وملجأً حين يحيد الدرب ويبقى متواجداً حين يتخلى الركب، ليبقى شاهداً على كل التاريخ«، موضحة أن معرض أبوظبي للكتاب متفرد، بحضوره ومشاركاته وأروقة محاضراته، وبأنشطته المتعددة.

نبيل الكثيري

ثقافة الإنصات

من جهته، يقول الكاتب نبيل الحريبي الكثيري: تساهم معارض الكتب في الإمارات بتنمية ثقافة الإنصات والرؤية لدى الزائرين والمشاركين في أنشطتها وفعالياتها الثقافية عبر حضور الندوات والمحاضرات والورش الثقافية والفنية والفكرية والأدبية والعلوم الطبيعية التي يتناوب على تقديمها كبار الأدباء والمفكرين والإعلاميين والفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، والتي تستقطب مئات المثقفين والمهتمين وطلاب الجامعات يومياً للنهل من خبراتهم العملية والشخصية في جميع مناحي الحياة. ويرى أن معارض الكتب تساهم في إسعاد طلاب المدارس وأهاليهم ومعلميهم الذين يتوافدون من جميع مدارس الدولة للتزود بالمعرفة والحصول على الكتب التي تناسب أعمارهم، كما يشاركون في فعاليات المعرض وخاصة في أجنحة وورش الرسم والخط العربي وتطبيق ما تعلموه في تلك الورش على أيادي كبار الرسامين والخطاطين الإماراتيين والعرب. ويتابع علي سبيل المثال فإن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ساهمت بمنح المؤلفين والرسامين والخطاطين المواطنين منصات عرض في مواقع مميزة للتعريف بهم على نطاق أوسع عبر إتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم الأدبية والفكرية ورسوماتهم الإبداعية طوال أيام معرض أبوظبي للكتاب، حيث حظيت أجنحتهم باهتمام إعلامي كبير، مؤكداً أن معارض الكتب تسهم بشكل فعال في عرض الأعمال الروائية والكتب حديثة الإصدار، إضافة إلى التعريف بالأدباء والشعراء والناشرين.

جميلة خانجي

كرنفال ثقافي

تقول جميلة سليمان خانجي، مستشار دراسات وبحوث، إن»معرض الكتاب مؤشر قوي لحرص دولتنا الفتية على صناعة الثقافة ونشرها، وجعل القراءة أسلوب حياة وأسلوباً لقضاء الوقت واستثماره بطرق فاعلة وإيجابية، وهو من أهم استراتيجيات القوى الناعمة في نشر الوعي والثقافة». وتضيف: على الرغم من التوسع الرقمي للقراءة، إلا أن هناك شريحة واسعة من محبي الكتاب الورقي يرون أنه لا غنى لهم عنه. وتعتبر أن معرض الكتاب كرنفال ثقافي تلتقي فيه القامات الفكرية، والأدبية والتخصصية، حيث يشارك فيه أهم الكتاب والمثقفين، بالإضافة إلى أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي، كما يشارك أيضاً عدد كبير من المؤسسات الخدمية التي تروج لخدماتها ومطبوعاتها للجمهور والمستفيدين، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز أدبية ذات وزن عالمي.

وتوضح خانجي أن لمعارض الكتب رسالة معرفية ثقافية، ولها أيضاً مكاسب وأبعاد اقتصادية وسياحية تعمل على تحسين صورة الدولة بين الدول كحاضنة ثقافية حضارية تنموية، حيث توجد فعاليات متنوعة ترفيهية وإعلامية متزامنة مع معرض الكتاب، كتنظيم الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية، والمحاضرات.