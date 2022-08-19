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ثقافة

الكتابة «الضوئية».. تطور طبيعي لعصب الحضارة

لكل عصر أدوات الكتابة الخاصة به (أرشيفية)
20 أغسطس 2022 01:29

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تشكل الكلمة المكتوبة ذاكرة الحضارة الإنسانية ورسالتها عبر العصور، ولقد مرت بمراحل وأشكال متعددة من النقش على الجدران وألواح الطين حتى النسخ على الورق الذي أدى في العصر العباسي إلى نقلة حضارية، فهل تؤدي الكتابة عبر المواقع الإلكترونية إلى نقلة حضارية جديدة؟

منجز إنساني
يقول الكاتب والباحث الإماراتي محمد بِنْ جَرْش: «إن الكتابة من أرقى الفنون وتعد من الإنجازات الإنسانية العظيمة والراقية، والتي ساعدت المجتمعات عبر التاريخ على نقل العلوم والمعرفة والإرث الثقافي، وساهمت في تطور وازدهار المجتمعات وتقدمها وبناء الإنسان. وتطورت الكتابة من الكتابة على الألواح وعظام الحيوانات والجلود والورق إلى الكتابة عبر وسائط جديدة أنتجتها التكنولوجيا وثورة الاتصالات. ومع هذا التقدم التكنولوجي، باتت الكتابة أداة تواصل متاحة للجميع، وابتكرت بعض الشركات برامج تقنية ذكية تستطيع الكتابة».
ويضيف أن الكتابة والحياة الثقافية قد تشهد مع القادم من الأيام تحديات تكنولوجية وعلى المجتمعات الاستعداد للاستفادة من هذا المنعطف الجديد من أجل مستقبل ثقافي مشرق ورصين، لأن الثقافة السليمة هي التي تصنع وتشكل هوية المجتمع وتعكس تفاصيل الحياة بكل مضامينها. كما أن الكاتب هو ضمير المجتمع، ودوره إيجابي في نشر الوعي وتقديم محتوى إبداعي عميق وبأسلوب ماتع.

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  • فاطمة المعمري
    فاطمة المعمري
     

القيمة الحقيقية
وتقول الكاتبة فاطمة المعمري: رافقت الكتابة مراحل تطور حياة الإنسان المختلفة حيث حفظت إنتاجه الفكري وميراثه الثقافي والعلمي من الاندثار، وشكلت العديد من الحضارات، وقد اختلفت هذه الأشكال حيث كتب على الألواح ونقش على الصخور ومن ثم الورق، وها نحن اليوم في الكتابة الإلكترونية. وتعتقد أن القيمة الحقيقة في الموضوع ليس شكل الكتابة إنما جودتها وماهيتها، ما يصنع الحضارة هي الأفكار والصور والبلاغة والعلوم التي يبقى أثرها من خلال توثيقها وحفظها عبر الكتابة، موضحة أن القيمة المضافة للكتابة الإلكترونية هي سرعة وضخامة انتشارها، والقدرة على الترويج لها وترجمتها، ما يعد سلاحاً ذا حدين، فإذا ما كتب بأسلوب غث وانتشر فربما يؤثر سلباً على النهضة الفكرية، لذا لا بد من الحرص على جودة المكتوب وقيمته.

  • عليان العدوان
    عليان العدوان

حامل الحضارة
ويرى الشاعر عليان العدوان، رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، أن لكل عصر ظروفه ومعطياته، فالورق كان حاملاً للحضارة والعلوم العربية الإسلامية في فترات ازدهرت فيها حضارتنا، كما حمل الورق كتاب الله العظيم القرآن الكريم الذي كان محفوظاً في الصدور، حين تمّ تدوينه وتوحيد كتابته. ولهذا، فقد ظل القلم يكتب وينسخ وكان للوراقين حضورهم، حتى تم اكتشاف الطباعة التي وفرت على البشرية الكثير من الجهد، فامتلأت رفوف المكتبات العربية أسوةً بالمكتبات العالمية بالمؤلفات والدواوين المحققة، فضلاً عن العلوم وما يتصل بها من نتاج علمي ومعرفي. ويضيف: نحن اليوم أمام مرحلة مهمة، علماً وفكراً وثقافة، حتى بات الكتاب الإلكتروني يصل عبر لحظات إلى كل أرجاء العالم من دون وسيط في الشحن والنقل، فكثرت المدونات الإلكترونية، وأصبح التواصل سهلاً جداً. لكن الأرشيف الإلكتروني لا يغني عن الورقي، في حالة الضياع أو القرصنة، ولا يمكن أن يستغني الأديب عن رائحة الورق وتغلق دور النشر العربية والعالمية والصحف أوراقها لتكون إلكترونية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمحتوى وجوهره ونزاهة معلوماته، وأن نساير المعطيات الجديدة في تطوير أنفسنا رقميا، كما أن علينا المحافظة على ثوابتنا وخصوصياتنا وإبراز ذاتنا الوطنية والعربية.

أدوات العصر
تقول الروائية آن الصافي: الكاتب في كل عصر يتخذ أدوات كتابته مع معطيات عصره، ومن المؤكد أن تبقى بعض الأدوات متماشية في آليتها مع عصور تليها، موضحةً أن الكتابة على الورق أحدثت في عصور مضت نقلة، وكذلك آلية الطباعة بالماكينة اليدوية ومن ثم الكهربائية في القرن العشرين.
وتضيف: صناعة المحتوى هو لب الأمر، موضحةً أن الروابط الإلكترونية وفرت وضع فيديوهات بالصوت والصورة، وكذلك وفرت آلية الترجمة الفورية بالصوت والكتابة. وتؤكد أن الوعي بأهمية توظيف الآلة في خدمة الفرد والمجتمع يحقق نجاحات كبيرة.

 

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