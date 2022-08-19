«قصيدة سوداء»... تفاصيل دقيقة لمعاناة إنسانية

محمد نجيم (الرباط)

بمعايير جمالية متفردة وشديدة الدقة والشاعرية، يعرض الفنان والمصور الفوتوغرافي المغربي العالمي الشهير التهامي النادر في أحدث معارضه «قصيدة سوداء»، المنظم بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في العاصمة المغربية الرباط.

ويقول النادر، المولود في حي من أحياء مدينة الدار البيضاء العتيقة: «ولادتي بالمدينة العتيقة كانت أفضل هدية منحني الله إياها، فقد تعلمت بين أزقتها مبكرا التركيز على كل ما يحيط بي، وهو ما يعتبر جوهر التصوير الفوتوغرافي، وفيها كنت أتملى بالنظر إلى أمي وهي تحيك بأناملها السجاد المغربي». ويضيف: «لم أتعلم فن التصوير الفوتوغرافي في المدرسة لأن مدرستي الحقيقية هي الحياة». ويوضح: تجدني متأثرا بالثقافة المغربية من حيث أتيت والتي تحتل الحيز الأكبر من الخيال، عكس الثقافة الغربية التي تركز على الصورة. في أعمالي أجد نفسي في الخيال أكثر من التمثيل، لأنني لا أعتبر نفسي صائدا للصور. أستبعد الشيء وأفسح المجال للعاطفة بالتعبير عن نفسها».

الاعتماد على اللونين الأبيض والأسود

تحمل الصور التي التقطها النادر، وهي في الأغلب تكون باللونين الأبيض والأسود، حيوات ونظرات أناس يصارعون الزمن ويعملون في مهنٍ بسيطة تكسبهم لقمة العيش، كما تسرد صوره معاناة الإنسان في صراعه مع اليومي الرتيب والقاهر، كما تعبر الصور، بشحِّ الضوء وطغيان الأسود، عن هزائم الإنسان واستسلامه لقدره المحتوم. وفي صوره نجده يلتقط، بفنية عالية ما تحمله ملامح الوجوه من أسى وتعب وفواجع مع إظهار أعماق الإنسان وأحاسيسه الداخلية من خلال إبراز الخطوط الغائرة والتجاعيد وملامح الريبة والخوف على وجوه أطفال الشوارع وضحايا الحرب.

وكل صورة من صور النادر تحمل تفاصيل دقيقة لحياة عابرة يحفر فيها في حركات الوجوه والنظرات القلقة بسرد شاعري مرهف يحاول من خلاله المصور إيصال أفكاره عن مصير الإنسان وما يعيشه من هزائم وتطلعات وانكسارات وما تتركه الحروب والكوارث الطبيعية من قصص ومآس في عالم متحول ومتقلب مع استحضار ثراء الموروث المغربي من الأزياء والعادات والأوشام والبيوت الطينية والأزقة الضيقة.

وتحمل الأعمال الفوتوغرافية للنادر في جوهرها مفردات فنية تترسخ في ذهن المتلقي من أول نظرة لأنها تحاور فيه، بإشارات ومضامين تشرّح وستنطق ملامح الوجوه وتشابك أصابع اليدين وتقدم دلالات عميقة تعبر عن خبايا الذات الإنسانية في صراعها مع اليومي والمتشظي وفق خطاب بصري يروم تعرية الآلام بأبعاد فنية دقيقة.

جوائز مرموقة

حصل المصور المغربي التهامي النادر على جوائز عالمية مرموقة من أهمها: جائزة نقاد الفن في فرنسا والجائزة الأوروبية للمصورين الشباب، وجائزة «ليوناردو دافنشي» من وزارة الخارجية الفرنسية، وحصل كذلك على وسام الفنون والآداب من رتبة فارس الممنوحة من قبل الجمهورية الفرنسية عام 2015.