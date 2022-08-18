«كلمة» يصدر «رحلات علي باي العباسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «رحلات علي باي العباسي إلى مصر والحجاز وفلسطين ودمشق» للرحالة الإسباني دومينجو باديا إي ليبليش، ونقله إلى العربية د. طلعت شاهين، وراجع الترجمة أحمد عبداللطيف.

ويعد هذا الكتاب واحداً من أهم كتب المستشرقين التي تناولت العالم العربي تحت حكم الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، وكاتبه الرحالة الإسباني دومينجو باديا إي ليبليش، أو علي باي العباسي، كما سمّى نفسه، يتميز بمعارفه الواسعة في الفلك والتاريخ والجغرافيا والعمران، وكان سابقاً في معارفه الأنثروبولوجية.

وتبدأ رحلة الرحالة الإسباني دومينجو باديا إي ليبليش من المغرب والجزائر، ليتجول في العديد من بلدان شمال أفريقيا وصولاً إلى مصر عام 1806. يرصد المؤلف العادات والتقاليد والملابس والمعمار، كما يساعده الاختلاط بأهل البلد على فهم المجتمع وثقافته وعقد صداقات مع شخصيات تاريخية محورية مثل عمر مكرم في القاهرة، ويسجل ما دار بينه وبين قيادة نقابة الأشراف من حوارات حول مستقبل مصر بعد رحيل الفرنسيين عنها، وهي تفاصيل مهمة وكاشفة ووثيقة لا غنى عنها تساهم في معرفة التاريخ العربي.

ويشمل الكتاب كذلك وصفاً لقوافل الحج من القاهرة إلى السويس ثم إلى الحجاز، ويسلط الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية، ويستعرض وصفاً دقيقاً للموقع الجغرافي للكعبة المشرفة والحرم الشريف وشكل الأماكن المقدسة. ثم يواصل الرحالة الإسباني تجواله بقرى ومدن فلسطين وصولاً إلى القدس، راسماً معمارها وطوائف سكانها، قبل أن ينتقل إلى دمشق ليصف حدائقها وعمارتها وأسواقها، كذلك أنواع الحيوان والخيول بها. وعلى الرغم من صدور الكتاب عام 1818، في حياة المؤلف، في طبعات منثورة ومتعددة وبلغات عدة منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، إلا أن هذه الرحلات لم تُترجم من قبل إلى العربية، رغم الأهمية التي تمثلها كوثيقة من شاهد على العصر يتمتع بالفطنة والمعرفة والقدرة على الوصف.

سيرة المترجم

طلعت شاهين، شاعر وكاتب ومترجم وأكاديمي مصري، يقيم في إسبانيا منذ عام 1980. عمل مراسلاً لصحف عربية مهاجرة في أوروبا. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كومبلوتنسي بمدريد عام 1994.

صدرت له أربع مجموعات شعرية وروايتان، وتُرجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية. وحاز «جائزة ولادة» للشعر عام 1986. وترجم من اللغة الإسبانية نحو أربعين كتاباً.