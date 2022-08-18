«الإمارات للفنون التشكيلية» تنظم «تقنيات الأكريليك»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في مقرها، أمس الأول، ورشة فنية تحت عنوان «تقنيات الأكريليك»، حيث قام الفنان أيمن الإمام، عضو الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بتقديم الورشة لنخبة من المواهب الفنية التي تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً، وتأتي الورشة ضمن برنامج الورش الصيفية الذي أطلقته الجمعية في يوليو الماضي.

إلى ذلك، قال الفنان أيمن الإمام: «الفن التشكيلي لغة الروعة والإحساس، وتتسم روعته عندما يبدع الفنان ويعبر عما بداخله بأية خامة تخدم أسلوبه»، موضحاً: «خامة ألوان الأكريليك من الخامات التي تعطي الفنان براحاً واسعاً لكي يعبر عن انفعالاته ويترجم أحاسيسه برونق يصل مباشرة إلى إحساس المشاهد».

وقال الفنان سالم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية: «تنظم الجمعية بصورة مستمرة ورشاً نوعية تُمكن المشاركين من استخدام إمكاناتهم الفنية، وتسخر الإدارة كل الوسائل الممكنة التي تعين على تنمية مهارات الفنانين». وأشاد بالمشاركين الذين أنتجوا أعمالاً متقنة في وقت قصير، ما يدل على أن هذه الورش تفتح نافذة تمكن المشاركين من اكتشاف تقنيات جديدة واستخدامها في أعمالهم.