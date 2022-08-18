إعلان برنامج فعاليات «الفنون 8»

أبوظبي (الاتحاد) كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء المشاركين في فعاليات موسمه الثامن، والتي تشمل عروض أداء وندوات حوارية وورش عمل تتمحور موضوع بعنوان «قصص». تضمّ قائمة المشاركين نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين الذين يقدمون أعمالاً إبداعيةً مستوحاة من قصص ملهمة، وتدعو الحضور للمشاركة في أنشطة التعبير الإبداعي داخل وخارج خشبات المسرح. إلى ذلك، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «تُقام فعاليات هذا الموسم تحت شعار قصص الذي يدعو الحضور والفنانين إلى اختبار رحلة فنية غنية قد تبدو غير مألوفة أو مريحة أو مليئة بالتحديات، ولكنها تحمل عناصر الحيوية والتنوع». ويبدأ الموسم في الثامن من سبتمبر المقبل مع عرض موفمنت «حركة» لميكليت هاديرو، المغنية والمؤلفة الموسيقية الأميركية من أصول إثيوبيا، والتي أسست فرقة ذا نايل بروجكت، وهو عرض متعدد الوسائط يستكشف العلاقة الجدلية بين الموسيقى والهجرة من خلال الأداء الصوتي والغنائي. يشمل العرض مقابلاتٍ وعروضاً موسيقية تسلّط الضوء على ثلاثة فنانين مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، هم مغني الراب الصومالي فريك، والمغنية السورية غالية شاكر، والموسيقي الفلبيني كرومويل أوجيدا. ويشهد الموسم للمرة الأولى عرضاً لمشروع الرقص المعاصر «دانس ريفلكشن»، من إنتاج دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات بالتعاون مع مركز الفنون، والذي يقدّم فقرات راقصة ضمن سردية قصصية.
دونويقدّم الموسم في إطار سلسلة عروض «سينمانا»، التي ينظمها برنامج الأفلام والإعلام الجديد بجامعة نيويورك أبوظبي، فيلم «بنات عبد الرحمن» من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وفيلم «صالون هدى» لهاني أبو أسعد، تليها مناقشات وجلسة حوار مباشرة مع صانعي الفيلمين وأعضاء هيئة التدريس. كما يضمّ برنامج العروض الموسيقية حفلات للموسيقى الكلاسيكية المعاصرة من إنتاج أعضاء هيئة التدريس في برنامج الموسيقى بجامعة نيويورك أبوظبي، في خطوة تسعى إلى إنشاء مساحة مشتركة تجمع برنامج الموسيقى وأعضاء المجتمع في الإمارات العربية المتحدة عموماً وأبوظبي خصوصاً. ويستضيف مركز الفنون فعالية إيقاعات على السطح، والتي يشارك في أمسياتها المفتوحة عدد من أبرز فناني الأدب والإلقاء والشعر والموسيقى في المنطقة، وتسهم في دعم مشهد الفنون المحلي في الدولة. بينما تحتفي فعالية «حكاية» في نسختها الثامنة باليوم الوطني لدولة الإمارات، وتواصل دعم نمو المشهد الفني في المنطقة، من خلال استضافة شعراء وموسيقيين ورواة قصص يقدمون عروضاً مؤثرة تعكس ثقافاتهم المتنوعة.
ويبرز من الأعمال المسرحية التي يحتضنها مركز الفنون مسرحية «الرحيل»، للكاتبة الإماراتية وخريجة جامعة نيويورك أبوظبي، ريم المنهالي، والرؤية الإخراجية الفريدة لجوانا سيتل، المخرجة الأميركية وأستاذة مقرر المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث تدمج المسرحية الشعر العربي والإنجليزي مع الإسقاطات الفنية والحركات التعبيرية، في مشهد مرهف يستكشف تجربة حياة المرأة الإماراتية. ويستضيف مركز الفنون خلال دورته الثامنة أسطورة الجاز الأميركي وعازف الساكسفون والملحن وقائد الفرقة الموسيقية رافي كولترين، الذي تمزج أعماله بين الإيقاعات الكلاسيكية والمعاصرة لموسيقى الجاز.
ويقدّم الأميركي راؤول ميدون، المغني وعازف الجيتار المتخصص في موسيقى الجاز والسول والبوب، حفلاً مرتقباً مع المغني والمؤلف أليكس كوبا، الحائز جائزة جرامي عام 2022 عن أفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية. ويبدأ العرض مع الفنان عبد الله محمد الشامسي، المعروف باسم ناتسوهيومان، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ إماراتي مقيم في أبوظبي، بزغ نجمه بسرعة بعد أدائه اللافت في فعالية إيقاعات على السطح داخل جامعة نيويورك أبوظبي. ويعود مهرجان «برزخ» ليوفّر ملتقىً موسيقياً رائداً يقدّم على مدار يومين عروضاً استثنائيةً لأبرز المواهب على الساحة. ويختتم الموسم فعالياته بعرض سيرك لفرقة طنجة البهلوانية بعنوان «فيق!»، وهو عرضٌ مبتكر مليء بالشخصيات والألوان والموسيقى والفقرات المميزة، مع حركات بهلوانية ورقصات حيوية وأزياء لافتة.
خارج خشبة المسرح يساعد برنامج خارج خشبة المسرح «أوف ذا ستيج»، ضمن فعاليات الموسم الثامن لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، في توسيع نطاق المشاركة والتفاعل بين الفنانين والجمهور، من خلال ورش العمل والحوارات التي تتم استضافتها من قبل الفنانين حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من تنمية القدرات ووصولاً إلى النقاشات الثقافية والتراثية، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بمشاركة الفصول الدراسية مع طلاب جامعة نيويورك أبوظبي.