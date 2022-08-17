عصر الحداثة الفائقة

محمد الفاهم

مع مستهل الألفية الثالثة بلغ القلق البشري مداه الأقصى. بدا الأمر كما لو أننا دخلنا المنطقة المحظورة للتوتر المطلق... من بإمكانه أن يتجاهل هذا الأمر؟ فالكل يتحدث اليوم عن الأزمات وعن كيفية تدبيرها، لا عن الطرق الكفيلة بحلها. وهكذا تآلفنا مع الكوارث، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو التجارب العلمية، لا توجد سوى الظلال الثقيلة للأخطار، التي تجثم مهددة بالانهيار الكلي للمنظومات. هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها الوضع البشري حالياً، هي ما أصبح يصطلح عليه في علم الاجتماع { فرانسوا آشير جيل ليبوفتسكي كلودين هاروش فريدريك لونوار... بعصر الحداثة الفائقة l›hyper modernité والذي دخلنا إليه مع بداية الثورة المعلوماتية. إنه عهد الحداثة المفرطة، حداثة السرعة المزدوجة، حيث كل شيء يتغير بشكل عميق وجذري، دون أن نكون قادرين على متابعته واستيعابه فكرياً.

نتحدث هنا عن أعمال وأطروحات لفلاسفة وسوسيولوجيين كبار، حاولوا جاهدين رصد المعالم المميزة للوضع البشري في هذا العصر النوعي والخاص. وكأننا لم نحسم بعد القضايا والإشكالات التي أثارتها ما بعد الحداثة، ها هو اتجاه آخر يظهر للوجود، كي يعمق الأسئلة الصعبة التي يطرحها عصرنا. لقد دخلنا إذن تاريخاً غير مسبوق يتطلب تحليلاً وفهماً مغايراً للأمور.

ما هي إذن مواصفات الحداثة الفائقة؟ وكيف يمكن أن نفهم الأحوال المضطربة للإنسان في المرحلة الجديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التقنو/علمي؟

الحداثة المتطرفة

ظهرت الحداثة كخطاب حضاري كبير، ينبني على وعود عظيمة بالخلاص البشري، في العلم والسياسة والاقتصاد وغيره. لقد راهنت الحداثة كما هو معروف على التقدم، فالسعادة لم نتركها وراءنا، بل بإمكاننا العمل على تحقيقها في أفق الفعل البشري. كما راهنت على عقلنة المجتمع بوساطة القوانين ذات الطابع التعاقدي، تحت مظلة الدولة كمؤسسة جاءت نتاجاً للإرادة الحرة للشعب. وعقلنة النظر الطبيعة أيضاً، عبر اكتشاف القوانين المتحكمة فيها، غير أن كل هذه الآمال تحطمت على صخرة الواقع، عندما تحول العلم نحو الغايات التدميرية بدل الإنسانية. وتحولت السياسة لإنتاج أنظمة مغلقة أيديولوجياً، انتهت في نهاية المطاف بحربين عالميتين ذهب ضحيتهما الملايين من البشر. لكل هذه الأسباب أعلنت ما بعد الحداثة خصوصاً ضمن الاتجاه الفرنسي، عن أفول الفلسفة الأنوارية وسقوط «محكياتها الكبرى» كما سماها جان فرانسوا ليوطار.

ثم جاء مفهوم الحداثة الفائقة، ليس من أجل الإعلان عن نهاية عصر الحداثة كما ادعت ما بعد الحداثة، بل لكي تعلن عكس ذلك عن التطور المفرط، والتفاقم المهول الذي وصلت إليه مبادئ الحداثة الأنوارية، وهو الشيء الذي لم يكن يحلم ببلوغه حتى الأنواريون أنفسهم. كل شيء أصبح متضخماً ومتجاوزاً لكل الحدود. سباق متسارع من أجل التجاوز... والمزيد من الاستهلاك والمزيد من الفرجة والمشهدية، الدفع بكل شيء نحو درجاته القصوى، بما فيه الذات نفسها التي تجاوزت أخلاق التواضع، كي تصاب بمرض تفخيم الأنا، متوهمة أنها تسيطر على كل شيء، تماماً كما هي قادرة على استحضار كل شيء من الشبكة العنكبوتية فقط بكبسة زر.

يمكن القول، إذن، بأن الحداثة الفائقة تعري الآمال الأخيرة لما بعد الحداثة، وذلك رغم التداخلات والتقاطعات الموجودة بينهما في استعادة ما تبقى من الوضع البشري الطبيعي، وفي الحفاظ على معاقل الإنسان الأخيرة، لقد ظهر أن ما بعد الحداثة عاجزة عن فهم التحولات العاصفة التي بلغت أوجها مع الثورة المعلوماتية، والهندسة البيولوجية، والتطورات الحاصلة في غزو الفضاء وغيرها من الثورات. يقول جيل ليبفوتسكي بأن عصرنا لا يعكس نهاية الحداثة كما تعلن عن ذلك ما بعد الحداثة، بل بالعكس يسجل عصرنا ظهور حداثة جديدة يطلق عليها تسمية «الحداثة المفرطة» والتي أصبحت تكتسح بشكل متزايد مجتمعاتنا. في كل مكان هناك بحث مستمر عن المزيد، رفع المؤشر نحو الأعلى، تصاعد مستمر في الاستهلاك والاتصال، في المعلومات، وإذن ليست ما بعد الحداثة هي السائدة اليوم، بل الحداثة المتطرفة.

غموض المعنى

تبقى واحدة من أهم مميزات الوضع الحداثي المفرط، الهيمنة الكبيرة التي يمارسها التقدم التقنو/ علمي، وتأثيره المباشر على حياة الإنسان، لكن إذا كانت الحداثة الكلاسيكية أكدت أن الإنسان سيؤسس عالمه بوساطة معرفة قوانين الطبيعة، ها نحن ذا نعيش اليوم رعب التطورات المخيفة التي بلغها التقدم التكنولوجي، فسواء في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يهدد الذكاء الطبيعي بإزاحته من عرشه، أو سواء في مجال التطورات المهولة التي وصلت إليها أبحاث الهندسة الجينية، وقدرتها على التدخل لتعديل جينومات الكائنات الحية، ليس فقط بغرض تغيير طبيعتها الداخلية، بل وخلق كائنات جديدة تظهر لأول مرة على سطح الأرض، هذا دون الحديث عن الأزمة البيئية، التي أصبحت شيئاً مألوفاً في خطاباتنا السياسية وثقافتنا اليومية. هنا يظهر العلم كما لو أنه المهدد الأساسي لكيان الإنسان وللوجود البشري على الأرض، بدل أن يكون المؤسس لخلاصه.

هكذا في المجتمعات الفائقة الحداثة، يعيش الإنسان في مواجهة مباشرة ودائمة مع الأخطار والكوارث العظيمة المنذرة بانهيار كلي للحضارة، فإذا كانت الأزمنة القديمة قد تمحورت أساساً حول وجود معنى كبير للحياة، ها هو ذا يعيش في هذه الأزمنة الفائقة، غموضاً كلياً للآفاق المستقبلية التي يحملنا إليها التطور التكنولوجي. هذا القلق في رحلة البحث عن المعنى، يترجم أحياناً بردات فعل عنيفة تجاه الحاضر، أو بانكفاء مرضي ومدمر نحو الماضي. وعلى أي حال أصبح البحث عن المعنى مسألة ذاتية يعيشها الإنسان مع قناعاته الخاصة. فإنسان الحداثة الفائقة، يعيش كذلك حيرة فائقة وضياعاً للمعنى، سبق لماكس فيبر أن عبر عن الظاهرة بالمفهوم الشهير (زوال السحر عن العالم)، وهو المفهوم ذاته الذي عمقه مارسيل غوشي في كتاب يحمل نفس العنوان. إن ضياع هذا المعنى الكبير للحياة، يترجم أحياناً بنوع من التعطش للانغماس في الملذات، وبالعناية المرضية بالبحث عن الأحاسيس القوية والاستزادة منها.

التباسات العيش

ما يميز العالم الجديد للألفية الثالثة كذلك، هو انفجار كل البنى التقليدية مثل الأسرة، والتي لم تعد قادرة على مقاومة السيل الجارف للتحولات الاقتصادية والسياسية والعلمية. هذا هو عصر العولمة والأسواق المفتوحة وانمحاء الحدود الفاصلة بين الثقافات والمجتمعات.

هكذا إذا كان العالم اليوناني قد بني حول الحق والجمال والفضيلة، وعالم الأزمنة الحديثة تمحور حول العقل والحرية والتقدم، فإن الحداثة المفرطة، وبعد أن قامت بتجاهل القيم الكلاسيكية دفعت بالمبادئ الحداثية نحو تحققها الأقصى، كي تصبح المتعية والفردانية وتقديس العرضي والعابر، والانغماس في الأحاسيس هي الفضائل التي يقوم عليها عصرنا.

إنسان الحداثة الفائقة يعيش في السحب الإلكترونية، غارقاً في التواصلات الافتراضية المفرطة في تعددها وكثرتها. الثقافة الوحيدة التي تفرض نفسها اليوم كمعيار هي ثقافة العابر واليومي، أو ما أصبح يطلق عليه بالبوز The Buzz. عليك أن تتغير وتقبل التغيير باعتباره السمة المميزة للحاضر، لكن داخل هذا التغير هناك شيء ما يفرض نفسه أكثر من غيره، إنه العناية بالشكل، الإفراط في تقديس الجسد، وفي نحته بوساطة الجراحات التجميلية والرياضة والفيتامينات، كي يتطابق مع صورة محددة للجمال، غالباً ما تكون دور الأزياء والموضة قد روجتها، عن طريق الدعايات والملصقات الإعلانية. هذا الهوس الجماعي بالبحث عن الكمال يترك لدى الفرد تمزقات عميقة وآلاماً دفينة، تجسد آلام العيش في الزمن الحاضر، ما دام أن نحت الذات الذي يمارسه لا يتلاءم إطلاقاً مع خصوصيات الذات نفسها، بل هو مسقط عليها انطلاقاً من صورة خارجية، فالشخصية الفائقة الحداثة هي أيضاً شخصية تعيش وبشكل فائق دوامة الاضطرابات النفسية والاجتماعية.