16 مشاركاً في «الشعر العربي» بجنوب السودان

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 16 شاعراً شهدت جمهورية جنوب السودان، النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي تحت شعار «التميّز والإبداع، ريادة وارتقاء»، الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع «اتحاد علماء مسلمي جنوب السودان»، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتوسيع أفق الشعر الفصيح، وتعزيز حضوره بين مبدعيه.

ويأتي ملتقى جنوب السودان استكمالاً لمسيرة ملتقيات الشعر العربي التي حلّت في عدد من الدول الأفريقية، ومنها: تشاد، وغينيا، والسنغال، ونيجيريا، والنيجر، ومالي، فيما تواصل ترحالها خلال الفترة المقبلة في دول أخرى، تأكيداً على رسالتها النبيلة ورؤيتها الثقافية الواسعة.

وقدّم المشاركون نصوصا شعرية، أظهرت قدرة في توظيف الكلمات لخدمة الجمال، وكان لافتاً أن طافت القصائد موضوعات شعرية متنوّعة، وحملت صورا ومشهديات مجازية، ومضامين تستند إلى قاعدة لغوية متينة، ودلالات ورمزيات عالية الوصف.

إلى ذلك، قال محمد كوال كوات، الأمين العام لاتحاد علماء مسلمي جنوب السودان: «يسجل إطلاق النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي الأول من نوعه، علامة ثقافية فارقة في تاريخ دولة جنوب السودان»، مشيدا بدور ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، في حفظ اللغة العربية والمتحدثين بها.

من جانبها، قالت معالي نادية أروب دودو، وزيرة الثقافة والتراث: «دعوني أشكر صاحب السمو حاكم الشارقة على الجهود المبذولة من أجل رفعة اللغة العربية والحفاظ عليها في أفريقيا، وإننا في جنوب السودان نؤكد أهمية اللغة العربية، خاصة وأنه تربطنا ثقافة مشتركة مع عدد من الدول العربية».

وأشارت إلى أن الملتقى حدث خاص بالنسبة إليها وخاصة أنها تكتب الشعر، وهي واحدة من الشاعرات المشاركات في الملتقى، متطلعة إلى مزيد من الملتقيات الشعرية العربية لمساهمتها في رفع مستوى اللغة العربية أولاً، والكشف عن الشعراء المبدعين، ومحاولة صقل مواهبهم بالدعم والمتابعة ثانياً. وشهد الختام تكريم المشاركين في الملتقى بشهادات تقديرية لجهودهم الإبداعية، وتعزيزاً لمواصلة الكتابة الشعرية.