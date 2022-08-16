«صيفك رواية» مستمرة حتى منتصف سبتمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تواصل حملة «صيفك رواية» التي أطلقتها دار «روايات» من الشارقة، برعاية «طيران الإمارات»، اقتراح كتاب كل أسبوع للقراءة، حيث انتقت الدار 6 أعمال من أفضل إصداراتها وخصصتها للقراءة خلال أسابيع الحملة التي تمتد إلى منتصف سبتمبر المقبل، موعد الإعلان عن جوائزها.

وسيفوز 6 قراء بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفي الكتب التي يقدمون عنها مراجعات قيمة، ولاستحقاق الفوز بتذكرتين من «طيران الإمارات» للفائزين في ختام الحملة، لا تزال الفرصة قائمة أمام القراء لإنجاز عرض واحد على الأقل حول أحد الكتب التي رشحتها دار «روايات» للقراءة، ومشاركة العرض مع حساب الدار على التواصل الاجتماعي.

وتستمر الحملة أمام القراء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بثلاثة كتب أخرى للاستمتاع بمضامينها وكتابة مراجعات عنها تؤهل أصحاب أفضل المراجعات للترشح للفوز بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفيها، والكتب هي «المتاهة»، للكاتب برهان سونميز من تركيا، و«باريس الأورفية»، للكتاب هنري كول من فرنسا، و«لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب جيمس بالدوين من الولايات المتحدة.

وخلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الحملة تسابق القراء على تقديم مراجعات حول ثلاثة كتب من إصدارات «روايات»، ولا يزال الباب مفتوحاً كذلك أمام القراء لنشر مراجعات حول هذه الكتب ومشاركتها مع حساب دار «روايات»، والكتب هي رواية للكاتب السويدي يلمار سودربيري بعنوان «دكتور كلاس»، جاءت على شكل يوميات طبيب يكشف أسرار مرضى يترددون على عيادته.

ورواية من كينيا بعنوان «لا تبك أيها الطفل»، لمؤلفها نغوغي واثيونغو، أحد رواد الأدب الأفريقي، والفائز بجوائز عالمية منها جائزة «مان بوكر» الدولية، وتضيء على كفاح المجتمع الكيني ضد الاستعمار البريطاني.

وفي تنويع لكتب الحملة وبهدف تعريف القراء على الشعر العالمي، تضمن الكتاب الثالث مختارات شعرية للشاعر البولندي آدم زاغايَفْسْكي الذي اشتهر بالجمع بين كتابة الشعر والنقد والترجمة والرواية، وحصل على جوائز عالمية.