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ثقافة

«أمير الشعراء» يغلق باب التسجيل بموسمه العاشر

«أمير الشعراء» يغلق باب التسجيل بموسمه العاشر
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي انتهاء فترة تلقي قصائد المرشحين لبرنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، والذي شهد إقبالاً كبيراً من شعراء العربية الفصحى على المشاركة به.
ويبدأ أعضاء لجنة تحكيم خلال الفترة المقبلة عملية فرز وتقييم القصائد واختيار أفضل المرشحين، والذين سيخضعون لمقابلات في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.
وستحدد لجنة التحكيم بعد إجراء المقابلات قائمة الذين سيخضعون لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، للمنافسة على لقب «أمير الشعراء» وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.
ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية، والتأكيد على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي، وتعزيز دور العاصمة أبوظبي في حفظ وصون اللغة العربية، إذ إن برنامج أمير الشعراء أحد المشاريع التي تعزز مكانة أبوظبي عاصمة رائدة في العالم للثقافة والأدب والفن.
ويحصل الفائز بلقب «أمير الشعراء» على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.

أمير الشعراء
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