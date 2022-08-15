بمكتبة محمد بن راشد.. أبرز المقتنيات النادرة في معرض «ذخائر المكتبة»

دبي (الاتحاد)

تبحر مكتبة محمد بن راشد، بالزوار في رحلة فريدة بين العوالم والحضارات الإنسانية المختلفة، عبر معرض ذخائر المكتبة، الذي يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً عبر ما يحتويه من مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الـ13 للميلاد.

ومن بين المجموعات النادرة من الوثائق والمجلدات أطلس مايور «المركب» - طبعة أمستردام-هولندا 1680-1686م، لفريدريك دي فيت، الذي جمع فيه الكثير من الخرائط خلال العصر الهولندي الذهبي، حيث ازدهر الإبداع الفني والبحث العلمي والاستكشافي، فكان أطلس دي فيت بألوانه النابضة بالحياة أطلساً للبر والبحر معاً. ويعتبر الأطلس النسخة الأخيرة من أطلس جوان بلاو.

وتعد الطبعة الأولى من «أطلس مايور» لـ«بلاو»، الذي نشر في عام 1662، أكبر إنجاز لرسام الخرائط الهولندي الشهير يوهانس بلاو، في القرن السابع عشر. ويحتوي الأطلس الحادي عشر على 593 خريطة ولوحة محفورة فردية ملونة بالذهب.

أطلس مايور (الصور من المصدر)

وتضم «ذخائر المكتبة»، الأعمال الكاملة لوليام شكسبير، أحد أعظم مؤلف مسرحي على الإطلاق في الأدب الإنجليزي وأحد أشهر الكتاب في العالم. وتعد طبعة لندن 1632، الإصدار الأول من الطبعة المنقحة لأعمال شكسبير وتحوي ستاً وثلاثين من مسرحياته.

ويحتضن معرض ذخائر المكتبة، الطبعة الأصلية الأولى من مجلدات «وصف مصر» الصادرة عن لجنة العلوم والفنون المصرية، وهو سجل موسوعي للآثار المصرية والتاريخ المصري في القرن الـ18، والذي طُبع في الأعوام 1809 - 1828، وتمت كتابته وتجميعه إبان الحملة الفرنسية على مصر للقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

أنتج فريق من مئات الفنانين والعلماء والنحاتون وغيرهم من المتخصصين المرافقين للبعثة العسكرية الموسوعة التي تعد واحدة من أعظم إنجازات النشر الفرنسي، وأعظم سجل تاريخي قيم لمصر في القرن الثامن عشر.