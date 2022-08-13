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ثقافة

شما بنت محمد تبحث التعاون مع جامعتين بريطانيتين عريقتين

شما بنت محمد تزور جامعتي «كوين ماري وكينجز كولديج» في بريطانيا (وام)
14 أغسطس 2022 01:05

لندن (وام)

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 زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية جامعة كوين ماري لندن، التي يعود تاريخها إلى عام 1785 وتمتلك عدة فروع داخل المملكة المتحدة وخارجها، وجامعة كينجز كولدج التي أنشئت عام 1829 على يد دوق ويلنجتون. وكان في استقبالها بمقر جامعة كوين ماري لندن مديرها البروفيسور كولين بيلي وفي جامعة كينجز كولدج ريبيكا مورجان مديرة الأعمال الخيرية بالكلية وفريق عمل من أقسام الكلية المختلفة، لبحث سبل التعاون بينهما وبين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في المجالات المختلفة.
 وأبدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد خلال زيارتها جامعة كوين ماري لندن سعادتها بالتعرف على إنجازات الجامعة خاصة اهتمامها بالمجتمع. وتناولت خلال الحوار فتح باب الشراكة معها من خلال مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في العديد من البرامج والأنشطة التعليمية والمجتمعية وتبادل الخبرات. 
من جانبها، رحبت ريبيكا مورجان بزيارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد للجامعة واهتمامها بالتعرف عليها عن كثب، وقدمت عرضاً حول الكلية وتاريخها ومساهماتها القيمة في المجالات البحثية للعلوم المختلفة وآليات التدريس داخل الكلية، والذي يعتمد على الدمج ما بين طرق التدريس الكلاسيكية وطريقة الفصل المقلوب، والتي تعد واحدة من الطرائق التعليمية الحديثة المعتمدة بشكل كبير على التطور التكنولوجي. 
وأهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد مكتبة الجامعتين مجموعة من إصداراتها، ومجموعة من الكتب التي تتحدث عن دولة الإمارات ضمن مبادرة «المعرفة من أجل الإنسانية» والتي تستلهم روح الاحتفال بالخمسين لتكون رسالة أخوة إماراتية، يتم من خلالها إهداء المتاحف والجامعات حول العالم نماذج من المقتنيات التاريخية الإماراتية، لتكون ضمن مقتنياتها مع مصادر معرفية من كتب ووسائل تكنولوجية تعرف بدولة الإمارات ومنجزاتها، وموروثها الشعبي العريق وكذلك تطور الفنون الحديثة فيها. 

شما بنت محمد بن خالد
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
جامعة كوين ماري
المملكة المتحدة
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