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ثقافة

عيسى المزروعي: «قطعة قلبي المفقودة» أولى خطواتي نحو عالم الرواية

عيسى المزروعي
14 أغسطس 2022 01:05

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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يضع الكاتب الإماراتي الشّاب عيسى المزروعي (17 عاماً) حلمه الروائي نصب عينيه، خصوصاً بعد أن أصدر روايته «قطعة قلبي المفقودة» التي تتحدث عن دروس الحياة واحترام العاطفة من خلال المحافظة على قلبه الذي هو وسيلته الأولى النابضة بالحياة.
ويؤكّد المزروعي أنّ القراءة المستمرّة والاطلاع على تجارب الروائيين المحليين والعرب والأجانب، هو سبيله الأساسي نحو معرفة الأفكار والتقنيات والأسلوب الذي يترك به بصمة مستقبليّة في هذا المجال.
ويرى أنّ كتابته الرواية في هذا العمر المبكّر اعتمدت على تشجيع أهله، ومدِّه بكلّ ما يحتاجه من كتب تناسب شغفه القرائي ليحقق حلمه في أن يصبح كاتباً للرواية.
ويقول المزروعي ابن رأس الخيمة، إنّ عنوان روايته الأولى يضع القارئ بصورة البحث عن هذه القلب، لأنّ كثيراً منّا ربما لا يفطن إلى أن قلبه يضيع من بين يديه من دون أن يعلم.
ويؤكّد أنّ المعرفة والثقافة من أهمّ العوامل في كتابة الرواية أو القصّة أو أيّ جنس أدبي آخر، إضافةً إلى التقنيات والأسلوب والمعالجة الروائيّة التي تنشط مع الزمن ليتكوّن لدى الكاتب الرغبة بالتجديد والتطوير والاستقلاليّة.
وبالتأكيد، فإنّ الحبكة الدراميّة والحوار واللغة والشخصيّات وبقيّة العناصر الأساسيّة شروط مهمّة يجب البناء عليها، إذ يرى المزروعي في الرواية عالمه المضيء على جوانب كثيرة، طامحاً إلى إصدار جزءٍ ثانٍ من الرواية وكتابة سيناريوهات ونصوص مسرحيّة، بعد تجربته في مسرحيات «سرّ الأصدقاء الثلاثة»، و«أريد حلاً»، ومسرحيّة ثالثة جسّد فيها دور العالم الكفيف «برايل» وجهوده الإنسانيّة.
ولا يزال المزروعي شديد الوفاء للكتاب الورقي، الذي يشعره أنّ هناك جوّاً حقيقيّاً في الفصول والعناوين وحتى مكان الكلمات والتخيّل المبني في ذلك.

 

عيسى المزروعي
الرواية
الثقافة
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