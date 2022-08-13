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ثقافة

اختتام ورشة الإخراج المسرحي في كلباء

اختتام ورشة الإخراج المسرحي في كلباء
13 أغسطس 2022 16:35

كلباء (الاتحاد)
 
اختتمت أمس الأول في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات ورشة الإخراج المسرحي، التي نظمتها دائرة الثقافة استكمالاً لبرنامج النسخة التاسعة من دورة «عناصر العرض المسرحي»، التي تقام سنوياً لصقل إمكانات الهواة الراغبين في المشاركة بمهرجان المسرحيات القصيرة.
وشهدت الورشة، التي أشرف عليها المخرج الإماراتي حسن رجب، وشارك فيها أكثر من عشرين متدرباً، محاضرات نظرية وتمارين عملية مكثفة على مدار عشرة أيام، غطت مختلف مناهج الإخراج المسرحي.
وبدأت أمس تحضيرات 23 مخرجاً ومخرجة من المنطقة الشرقية والشارقة، للمشاركة في الدورة التاسعة من مهرجان المسرحيات القصيرة، التي تنظم في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل.

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