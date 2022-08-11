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ثقافة

مواهب تضيء الورش الفنية بالمجمع الثقافي

منيرة العبادي خلال إحدى الورش (من المصدر)
12 أغسطس 2022 02:14

 فاطمة عطفة (أبوظبي)

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مواهب كثيرة تضيء الورش الفنية بالمجمع الثقافي، ومن بينها ورش تعليم فن صناعة الأواني الفخارية، وفي كل مطبخ نجد العديد من الأواني الفخارية التي نستخدمها، لكن قلما سألنا أنفسنا عن كيفية صناعة مثل هذه القطع الفنية. وقد زارت «الاتحاد» المجمع الثقافي لتلقي نظرة على كيفية صناعة الفخار والخزف من خلال الورش مع مدرّسة فنون الفخار منيرة العبادي. 
تقول العبادي: من البداية يتم التعرف على نوعية «الطين»، ثم تأتي عملية فرد الطين بوساطة اليدين أولاً، ثم معالجة الكتلة الطينية بالمكبس المخصص لفرد الطين وترقيقه حسب الشكل المطلوب، وعلى المتدربة أن تتعرف على أنواع الطين من ملونة وغير ملونة، ثم نعلم المتدربات كيف يفردنها بطرف اليد أو بالماكينة، ثم توضع قطعة الطين على قالب سواء كان مربعاً أو دائرياً، حسب اختيار المتدربة مع نظرة على القالب المطلوب، وفي مرحلة ما بعد فرد الطين تأتي عملية طباعة أشكال من الزهور أو الطيور على القطعة المعدة، ثم نضع مادة «كليس» قبل الحرق ويجب أن يترك العمل أسبوعاً، وبعد ذلك تتم عملية الحرق.
وتؤكد منيرة العبادي أن العديد من التقنيات الحديثة دخلت على الفنون الحرفية من حيث الشكل في الألوان والرسومات، وهذه الفنون جميعها تتم بالعمل اليدوي، وهناك آلات تنتج قطع الفخار، لكن هذا يرجع لنوعية الطلب وهل المطلوب عمل يدوي أو مصنع بالآلة.  
 من جانبها، تقول البتول (إحدى المتدربات) إنها تريد أن تستكشف المواهب الفنية عندها، وقد اختارت صناعة الفخار، لأن هذا الفن لا يدرس في المدارس، وتشير إلى أن العمل من خلال الطين وتشكيله يحتاج موهبة فنية في تصنيع القوالب وزخرفتها، وقد اختارت أن تشتغل على شكل صحن للطعام.
من جانبها، تؤكد الطالبة والمتدربة فاطمة طارق على أهمية المشاركة في عمل الورش الفنية في العطلة الصيفية، حيث اختارت ورشة فن الفخار التي ينظمها المجمع الثقافي، وسوف تتابع التدريب إلى أن تتقن هذا الفن وطريقة تنفيذه ثم الرسم عليه حتى يصل لمرحلة الحرق.

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