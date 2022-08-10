الضوء يكتب الرقصة الأخيرة

ساسي جبيل

لن تكفّ الموجة الشّعريّة المعاصرة أن تلتفت للسّابق، أن تعيد النّظر فيه قراءة وتمعّناً حتّى تصوغ إيقاعاتها الخاصّة. وقد أبرز التّواتر عبر الزّمن أنّ الشّعر، هذا الفنّ القولي ليس إلاّ تلك المرآة التّي من خلالها دأب الإنسان على البوح أمامها، أو تلك الأحجار التّي ما فتئ الرّاحل أو القادم إلى الكهف أن يرسم علامات رحلته خلالها. أو هذا الخلاء الذّي يروي في سمائه وقوفه الهشّ وقد برزت أطلال ببرقةِ ثَهمدِ تلوح كباقي الوشم على ظاهر اليد. تلك هي إذن فرادة هذا الكون.

تصدير قد يفي بالحاجة ونحن نحاول أن نؤطّر تجربة جيلنا، جيل النصف الثاني من القرن العشرين، من خلال شاعرة برتغاليّة روزا أليس برانكو.

روزا أليس برنكو: (1950) عملت في جامعتي آفيرو وبورتو أستاذة للفنون والجماليات المعاصرة، تدرّس مقاربات حول نظريّات التلقي والتأويل والتمّاس الحدسي، وقد أصدرت زهاء 10مجموعات شعريّة متنوّعة، أبرزها «أخضر الشجرة»، «نشيد الأرض»، «أحضنوا الأيّام»، وقد تُرجمت أعمالها إلى كثير من لغات العالم. اهتمت بالشّعريات العربيّة في بحثها عن المؤتلف والمختلف مع الأنماط الشعريّة الأخرى. تدير مهرجان الشّعر ببورتو.

كيف للتأثّر أن يكون عالميّاً؟ وأن يلحقَه الكلام متشابهاً كعمليّات الحسبة أو كأشكال هندسيّة. هذا ما ننتبه إليه ونحن ننعرج من دائرة إلى أخرى مع شعريات متنوّعة وأنفاس مخضرمة جديدة دائمة الوصف، تجلّي القصائد وفق قول ابن قتيبة وهو يحاور بين الطّروس مدائح أبي تمام، وهي تراوح بين الأغراض وتلقي النّظر إلى مشاغل القصيدة وصفاً ومدحاً وإعلاء.

استفاقة روزا على هذه الوصفياّت العربيّة ما كان ليفتح الأقواس على كينونة الشّعراء الصّعاليك. حياتهم الوجوديّة القديمة. أسئلة المتعة والعذاب معاً. هذا التواشج المرئي بين مختلف الشّعريات عند بني البشر، لولا نفاذها لجوهر الأسئلة المولّدة لهذا الفنّ كخاصيّة عامة مشتركة بين النّاس يتخيّرون ملفوظه ويتمثلون محفوظه.

غداً أقولُه لكَ موسيقيّاً

دائماً أنسى اسم الأشياء، لذا لا أشعر أبداً بأنّني وحيدة أن أكون وحيدة، يعني أن يكون لي جدار أمام ما أراه باليدين. دخيل في المنزل المفتوح. الوحدة تغلق اللسان الذي تفتحه القصيدة. دون اسم تجلس الأشياء على ركبتيّ، وأخلع عليها الملابس الموروثة عن جدّتي، وتلك التي تخترعني في هذه اللحظة بالذات. حروف تشكّل وجهاً شبيهاً بي. حتّى لو كنت أخرى، فإنّها الكلمات هي التي تتهجّى اليدين، واللغة التي أقبّلك بها. لا. لا تقل إنّ الكلمة هي الجدار الذي يفصلنا عن الأشياء. العالم الذي يتخلّلني يعرف أنّ هذا الجلد ليس بأسمنت ولا ملاط. كلّ مسامّه جسر، مكان مأهول بين حرفين. يكفيني أنّي أتنفّس. وستعرف أنّي أكتب بالكلمات ومن دونها.

تهجية النهار

لي أن أقول كلّ شيء، وأستخدم الكلمات لأتوصّل إلى ذلك. أجهل إن كنت أبتعد أو أقترب، إن كنت لامست جلد الجوهريّ. وأتساءل دائماً: لماذا هذه الخطوط العنيدة فيّ أنا. ليس الماضي هو الذي اكتمل، إنّما هو الذي لن تعيد صنعه أيّة كلمة. لذا أقرأ دائماً في المستقبل، ولكنّي أجهل في أيّة جهة من الزّمن أكتب. لو كنت أعرف أنّي أسحب الحروف مثل السلطون[ السرطان أو عقرب الماء] لقلت إنّني لا أملك إلاّ هذه الحفنة من الكلمات. أتهجّى اليوم في كلّ شيء يراني عندما أحسّ أنّي أراه. هو ذا كلّ شيء، ولا عذر لما أفعل.

النسوة

كثير من النسوة يصرن أشجاراً مليئة بالأعشاش

أقول النسوة حتى عندما

تكون سطوح المنازل مائلة

من ثقل العصافير اللائذة بها

في نافذة الأبناء، تتنفّس النسوة

جالسات على الدرجات، وهنّ ينظرن إليهم

وكثير منهنّ يصرن سلالم

كثير من النسوة يصرن مناظر

يصرن أشجاراً مليئة بأطفال يتسلّقونها

ثمّ ينحنون على الأغصان..

حول أعناق الأمّهات

حتى عندما تشعّ الأشجار مثقلة بتويجاتها

النسوة يصرن بساتين

يرتّبن البيت

يهيّئن المائدة

حول القلب.

إنها بعض مقتطفات أشعّت قرائن حول جهد هذه الشّاعرة الباحثة عن محرّكات مشتركة في لغة الإنسان قديماً وحديثاً، وعن حكمة الشّعر من خلال سلوكات تأمليّة تنضح بالجمال في الأقوال والأفعال، وهي تتهجّى عمارات لاتينيّة بيّنة بالبرتغالية، ولكنّها عميقة التكوين كرويّة الشّكل مثل الأرض. تحذر أن تُكشف، تريد المرور من خنادق ومطبّات مازالت القراءة تتقفى والسّؤال يجرّ.

تلك حركة الشّعر في جماليّات الصّياغات الفنيّة. لابدّ من الشّعر. لابدّ منه مكوّناً رئيساً عند الموسيقيّ والمسرحيّ والمطلّ والعاثر والنحّات والخزّاف والسينمائي والشّؤاف والكشّاف.

ساعة الرحيل

ينبغي أن أكون الزمن الأخير

آخرَ مطر على آخر حيوانٍ في آخر مرعي،

الجثمان حيث الرتيلاء وحدها تصنع الدائرة

...

ينبغي أن أكون الشحّاذَ على بابي والمنزل المعروض للبيع.

ينبغي أن أكون التراب الذي يتقبّلني

والشجرةَ التي تغرسني في الصمت.. بطيئاً.. بطيئاً في العتمة

ينبغي أن أكون الأمس

ينبغي أن أكون الملح الملتفت إلى الوراء

والسؤال عند أهبة الرحيل.

...

عالية هي الأعشاب المندفعة كزخّات من النور

نديّة هي

ترفع النهار حتى هذه الموسيقى

التي تسمّي بها العين الأشجار شجرة..

شجرة صباحَ العصافير، أوراق مرتجفة

ترجع إلى الكلمات التي لا أحد يرجع إليها

مازال الضوء يكتب الرقصة الأخيرة

للأرض الأخيرة.

شتاء

الصورة تنظر إلى المصوّر، وتقول له:

«منّي أنا إليك، العالم هو المطر والريح،

البحر أبيض ورائي، والأمواج في الأقصى،

أبيضُ الأبيض

أرى عينيك العمياويْن،

الطريق التي تكاد تغرق.. أضواء الضباب..

لكنّي لم أسمع قطّ بالصيف

لا بدّ أنّ هناك خطأ ما.

هكذا إذن نخلص في مصافحتنا للشّاعرة روزا أليس برانكو أنّها مازالت تؤمن بضرورة الشّعر في بقاء الإنسان. نضاليّة عالية ترافق مسيرتها إيمانا بالمتغيّر والمتحوّل والمتحرّك لأنّ الإنسان إنسانٌ فقط وكلّ ما سيأتي قديم.