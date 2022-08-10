مبارك الناخي: الثقافة محرّك مهمّ للنمو الاجتماعي والاقتصادي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب أن الثقافة تعتبر محرّكاً مهمّاً للنمو الاجتماعي والاقتصادي العالمي، لما لها من قدرة على معالجة الكثير من المشكلات التي تواجه البشرية، وتسهم في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة للمجتمعات، موضحاً أن دولة الإمارات تولي الثقافة أهمية كبيرة كونها واحدة من الروافد الفاعلة لمسيرة البناء والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية عُقِدت مؤخراً، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للفنون والثقافة والإبداع والتكنولوجيا، الذي استضافته مدينة ميديلين بكولومبيا على مدار ثلاثة أيام، بحضور شخصيات ومسؤولين من القطاع الثقافي، إضافةً إلى مؤثرين في قطاع الصناعات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في الحلقة التي تطرقت للحديث عن الاستراتيجيات التي تتخذها الحكومات للارتقاء بواقع الثقافة والصناعات الثقافية والإبداعية لديها، وتحفيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، كل من خوسيه إيغانسيو أرغوت، نائب وزير التراث والتنمية الإقليمية في وزارة الثقافة في كولومبيا، وكارولينا بيريرا، الأمين التنفيذي للاقتصاد الإبداعي بوزارة الفنون والثقافات والتراث في تشيلي، وأدارت الجلسة فيكتوريا كونتريراس، المدير العام لـ«كونيكتا للثقافة في المكسيك».

وأشار الناخي خلال حديثه إلى أن دولة الإمارات تشكّل نموذجاً فريداً في مجال الاهتمام بالثقافة واعتزازها بهويتها العربية والإماراتية، وتقبلها لتنوع الثقافات الأخرى وتعزيز وتطوير واقع الصناعات الثقافية والإبداعية فيها، لافتاً إلى أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية بهدف النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكاناته وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن الدولة تقدّم الكثير من الحوافز للمبدعين والموهوبين وتوفّر لهم الفرص وكلّ مقومات النجاح التي تضمن تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها التنموية.

وقال: «وضعت دولتنا منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات الهادفة إلى النهوض بالثقافة، ولا سيما الصناعات الثقافية والإبداعية، فهي تؤمن بأن الموهبة جوهر أي مشروع ثقافيّ ناجح، لهذا واصلت دعم وتأهيل المبدعين الموهوبين ليكونوا قادرين على تنفيذ مشاريعهم، ومشاركة نظرائهم حول العالم مختلف الأفكار، بما يعزّز واقع الصناعات الثقافة والإبداعية، ويضاعف من تأثيرها الفاعل على الاقتصاد المحلي».

وأضاف:«الثقافة لا تمنحنا فقط الشعور بالانتماء للعالم والإنسانية وحسب، بل هي سبيلٌ أصيلٌ لتعزيز التواصل بين المجتمعات، وقيمة استثنائية لمعالجة مختلف القضايا التي يواجهها العالم اليوم، فالدبلوماسية الثقافية التي تنتهجها دولتنا أوجدت صيغة أخرى للتواصل مع العالم ومجتمعاته، وخير مثال على ذلك معرض إكسبو 2020 دبي، أضخم حدث ثقافيّ أقيم على أرض الدولة وحشد نحو 192 دولة شاركتنا ثقافاتها، وخصوصيتها الفكرية والمعرفية».

وتابع: «يعتبر هذا المنتدى واحداً من المنصات الدولية المهمّة والفاعلة التي تخدم مشاركة الأفكار وتبادل المعرفة بين العديد من الجهات والمؤسسات الثقافية العالمية، خاصة في ظلّ العلاقة الوثيقة التي تجمع قطاع الاقتصاد والتكنولوجية المتطورة وأدواتها التي استحدثت معها الكثير من السبل المحفّزة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لهذا نحرص على تفعيل المزيد من الشراكات والتعاونات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الثقافية حول العالم لإدراكنا أهمية هذه الروابط في تعزيز واقع العمل الثقافي المشترك الذي يضمن تحقيق المشاريع الطموحة، ويدعم ريادة الدولة على صعيد الدبلوماسية الثقافية التي توليها اهتماماً كبيراً باعتبارها لغة استثنائية لخطابها مع مختلف الشعوب والحضارات حول العالم».

الدول المشاركة

أقيمت نسخة 2021 من المنتدى العالمي للفنون والثقافة والإبداع والتكنولوجيا بمشاركة دولة الإمارات، وتشيلي والمكسيك وبيرو والإكوادور وبوليفيا والأرجنتين وكوستاريكا وجامايكا، إلى جانب كولومبيا الدولة المضيفة.