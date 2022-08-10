تيم ويلينز ينضم إلى صفوف «دراجات الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تعاقده مع الدراج البلجيكي تيم ويلينز «31 عاما» بعقد لمدة عامين حتى نهاية عام 2024. وحقق ويلينز 34 فوزاً احترافياً خلال مسيرته الرياضية حتى الآن، ومن بينها فوزه في 4 مراحل في الجولات الكبرى، ويتطلع الدراج البلجيكي لتحقيق المزيد من الإنجازات المشابهة في المواسم المقبل.

وقال ويلينز: «بعد 10 سنوات مذهلة مع فريقي السابق، قررت أن الوقت حان لخوض مغامرة جديدة، وبانضمامي لفريق الإمارات، أشعر أنني سأكون جزءاً من فريق عالمي يتميز بهيكليته الاحترافية وطموحه الكبير وأتطلع لانطلاق الموسم لأكون في صفوف الفريق عام 2023 وما بعده».

وأوضح ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير فريق الإمارات: «يسرنا الترحيب بالبلجيكي تيم ويلينز في فريقنا على مدى العامين المقبلين، فهو دراج يتمتع بقدرات كبيرة، ونحن على ثقة بأنه سيلعب دوراً مهماً في دعم الفريق في السنوات المقبلة».