«التنمية الأسرية» تطلق ورشاً ثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مبادرات وورشاً ثقافية صيفية متنوعة للأطفال والشباب وجميع أفراد المجتمع ضمن مكتبة زايد الإنسانية، التي تُعد مشروعاً ثقافياً رائداً تتبناه المؤسسة، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهدف تكريس الإنجاز الذي وضع لبناته الأولى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعماً للمبدعين وللحركة الثقافية المتجددة التي تشهدها الدولة.

وتهدف المبادرات والورش الصيفية المتنوعة التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية إلى تعزيز دور الإنسان، وتحقيق التنمية من خلال المعرفة والخبرات القيمة لخدمة المجتمع، وكذلك استعارة الإنسان للاستفادة من خبراته ومعارفه بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

واستضافت مكتبة زايد الإنسانية خلال العام الجاري عدداً من المؤثرين والأدباء والمثقفين، ونفذت عدداً من الورش واللقاءات الثقافية التي هدفت إلى إبراز دور الثقافة في المناسبات والمواسم المختلفة وسبل تفعيلها، وتوفير منصة للأطفال والشباب لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم وتقديمها للمجتمع والمساهمة في تطويرها، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع وأسرهم. وخلق علاقة محببة بين الطفل والكتاب لتشجيعه على القراءة والاطلاع، وخلق جيلٍ مبتكرٍ قادرٍ على التفكير خارج الصندوق، ومنح الطفل فرصة في أن يكون مدرباً ومبتكراً، وكذلك تعزيز الجانب الثقافي لدى أفراد الأسرة وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، وتعزيز القيم الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي للإسهام في بناء قيادات شبابية فاعلة.