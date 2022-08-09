الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«التنمية الأسرية» تطلق ورشاً ثقافية

من فعاليات «التنمية الأسرية» (من المصدر)
10 أغسطس 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«بركتنا».. بطاقة لكبار المواطنين
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الإمارات قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مبادرات وورشاً ثقافية صيفية متنوعة للأطفال والشباب وجميع أفراد المجتمع ضمن مكتبة زايد الإنسانية، التي تُعد مشروعاً ثقافياً رائداً تتبناه المؤسسة، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهدف تكريس الإنجاز الذي وضع لبناته الأولى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعماً للمبدعين وللحركة الثقافية المتجددة التي تشهدها الدولة.
وتهدف المبادرات والورش الصيفية المتنوعة التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية إلى تعزيز دور الإنسان، وتحقيق التنمية من خلال المعرفة والخبرات القيمة لخدمة المجتمع، وكذلك استعارة الإنسان للاستفادة من خبراته ومعارفه بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
واستضافت مكتبة زايد الإنسانية خلال العام الجاري عدداً من المؤثرين والأدباء والمثقفين، ونفذت عدداً من الورش واللقاءات الثقافية التي هدفت إلى إبراز دور الثقافة في المناسبات والمواسم المختلفة وسبل تفعيلها، وتوفير منصة للأطفال والشباب لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم وتقديمها للمجتمع والمساهمة في تطويرها، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع وأسرهم. وخلق علاقة محببة بين الطفل والكتاب لتشجيعه على القراءة والاطلاع، وخلق جيلٍ مبتكرٍ قادرٍ على التفكير خارج الصندوق، ومنح الطفل فرصة في أن يكون مدرباً ومبتكراً، وكذلك تعزيز الجانب الثقافي لدى أفراد الأسرة وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، وتعزيز القيم الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي للإسهام في بناء قيادات شبابية فاعلة.

مؤسسة التنمية الأسرية
مكتبة زايد الإنسانية
فاطمة بنت مبارك
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©