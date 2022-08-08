هدية صينية .. ألف كتاب لمكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

استقبلت مكتبة محمد بن راشد، مرخراً، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي. وأهدى الوفد المكتبة ألف كتاب، وأعلن عن تخصيص يوم للقراءة باللغة الصينية.

وهدفت الزيارة للتعرف إلى مرافق المكتبة وخدماتها وكنوزها المعرفية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والمعرفية، وكيفية الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة، بما يدعم ترسيخ التقارب المعرفي وينهض بمكونات الحضارة الإنسانية.

إلى ذلك، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «إنَّ مكتبة محمد بن راشد، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل منارة للمعرفة والثقافة والإبداع تقود تحفيز شغف المعرفة لدى النشء وتوسيع آفاقهم المعرفية في كافة المجالات والتخصصات».

وأضاف: «وضعنا على رأس أولويتنا في مكتبة محمد بن راشد، مد جذور التعاون مع كافة المؤسسات حول العالم، وتنفيذ مبادرات مستقبلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تغطي مختلف ميادين المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء للحراك الثقافي العالمي».

وتابع: «من هذه الرؤية التي تتسق مع استراتيجيتنا المستقبلية، نسعى لمزيد من التعاون المثمر في المجالات الثقافية من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب الثقافية والمعرفية، بما يدعم النهوض بالصناعات الثقافية على كافة الصعد بين البلدين«.

من جانبه، قال لي شيوي هانغ: »مكتبة محمد بن راشد، إحدى أكبر المكتبات العامة في دولة الإمارات، ومع جمالها المعماري، باتت معلماً استثنائياً آخر تقدمه دبي للعالم»، مؤكداً أنها علامة فارقة في الثقافة والمجتمع والتنمية الاقتصادية ومنارة للمعرفة والإبداع والحكمة مع ملايين الكتب من جميع أنحاء العالم. وتابع، أن«الرئيس الصيني شي جين بينغ قال ذات مرة إن القراءة تبقي عقولنا حية، وتنير حكمتنا، وتغذي حيويتنا، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقولة مماثلة تقول إن القراءة هي غذاء النفس والعقل، مشددين على أهمية القراءة وأهمية توجيه الأجيال القادمة وتشجيعها على قراءة المزيد».

وأعلن هانغ عن إنشاء ركن للكتاب الصيني ويوم القراءة الصيني بالتعاون مع المكتبة. وأوضح: «اتفقنا على أن الثامن من أغسطس من كل عام سيكون يوم القراءة الصيني، كما سنعمل في المستقبل على تنظيم أنشطة للتبادل الثقافي تعزز التواصل بين الثقافات والتفاهم بين الشعبين والصداقة بين الصين ودولة الإمارات».