موسيقيون شباب يُلهمون القراء  عبر فضاء أوبرالي

نوف الموسى (دبي)

القيمة الجوهرية للمكتبة العامة في أيّ مجتمع، هي مقدرتها أن تهدي زوارها مساحة آسرة من القدرة البديعة على التعبير عن ذواتهم، وهو فعلياً ما تفعله الكتب، إنها تدفعنا إلى السؤال، إلي المضيّ قدماً نحو اكتشافنا لما هو مكنون في أفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا، وبه نشكل الوعي الخاص، الذي بطبيعته يبني علاقتنا مع أنفسنا والآخرين، ومنه تحديداً تبدأ لغة التواصل عبر استخدامنا للأشكال الإبداعية بتنوعها لإيصال أصواتنا المتفردة، وبذلك تحقق المكتبة غايتها في كونها المسرح الحيّ النابض بالاحتمالات اللانهائية للإبداع الإنساني، وجميعها رؤى ثقافية توجتها مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، ضمن فعالية مواهب الزوار، بتقديمها دعوة عامة للناس، بأن يأتوا محملين بموسيقاهم وأحلامهم وآلاتهم الوترية، ما عدا آلة البيانو، التي كانت تتربع في بهو المكتبة منتظره صفوف العازفين، من بينهم العازف الشاب قيس حسين الأمير، الذي وضع أنامله بثقة المُلهم على مفاتيح آلة البيانو، مقدماً موسيقى ألفها بنفسه، قائلاً لـ «الاتحاد» إنه احتاج أن يعزفها وسط الجمهور، فالعزف الحيّ قادر أن ينقل الإحساس، مضيفاً: «إنه شعور مختلف، تحتاجه، بين فترة وأخرى، أن تسمع الموسيقى الحية في مكان عام، الإحساس بالموسيقى هنا لا يشبه الإحساس بها عند سماعها على الهاتف أو في السيارة، فقد أدركت هذا الشعور منذ اللحظة التي شاهدت فيها والدي رحمة الله عليه، وهو يعزف البيانو على المسرح، وقررت على أثرها أن أعيش هذه التجربة، وأصل بها لأفق أوسع ولمستمعين أكبر، ومكتبة محمد بن راشد أهدتني هذه الفرصة، التي أعتقد أنها مهمة، خاصةً العزف على آلة البيانو، لأنك عادةً لا تستطيع حملها معك، فعليك الذهاب إليها، وجودها في الأماكن العامة في الفنادق والمكتبات والمطارات، تجعلني لا إرادياً أذهب لأجلس بقربها وأعزف».

أنغام الكمان

اعتاد الناس أن يسود هدوء تام في المكتبة، حيث يهمسون في أحاديثهم الجانبية، تجنباً للإزعاج والسماح للآخرين بالقراءة والكتابة، وإعادة التفكير في المعارف العامة، إلا أن اللحظة الموسيقية حين عزف محمد قبلاوي عازف كمان وسط الباحة الداخلية والخارجية للمكتبة، أشعرت الجمهور وللحظات أن الهدوء يستدعي في كثير من الأحيان إيقاعاً بمقدوره أن يثري ذاكرتهم المعرفية بالمكان، يوضح محمد قبلاوي ذلك بقوله إن «الكمان»، آلة متعددة الإمكانيات، قد تكون مزعجة إذا لم يستوعب العازف المكان الذي يعزف فيه، فالمكتبة تحتاج إلى رومانسية الأنغام، وجسارة المقطوعة في أن تتقبل حضورها بين مجموعة من الكتب، وتتداخل فيما بينها دونما طغيان لصوتها، بل مجرد مرور مثلما هو عبور الأنهر المنسية، تاركةً ظلالها وأثارها للباحثين والمتذوقين والمحبين، ويشير محمد قبلاوي إلى أنه يعزف منذ كان في السادسة من عمره، وطوال الـ 25 سنة من ممارسته العزف، بين فترات متقطعة ومتصلة، استطاع أن يحترف عزفه في الأماكن العامة، والتي يرى أنها تُقام وبقوة في أغلب المهرجانات والفعاليات بدولة الإمارات.

فضاءات موسيقية

الإضاءة الطبيعية، وصدى الفضاء العام في البهو المفتوح لمكتبة محمد بن راشد، ساهم في استشعار العازف والموسيقي مدين حمزة بهيبة الحالة الثقافية للمكتبة، بحسب تعبيره، مبيناً أنه أراد مفاجأة الجمهور بأغنية يحبونها وينتظرونها، بصحبة آلة الجيتار، ويحقق ما يراه أنه يشبه تأثير الكتب ودورها في تحقيق التواصل مع الناس، وجعلهم أكثر قرباً ورغبة في اكتشاف بعضهم البعض، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يحيّ فيها حفلاً وموسيقى في مدينة دبي، فهو ضمن مجموعة أسست فرقة موسيقية، وبذلك شكلت فعاليات مواهب الزوار في مكتبة محمد بن راشد، ملتقى استثنائي لمختلف المواهب والفرق الموسيقية، التي جعلت من الفضاء المكتبي حالة أوبرالية مصغرة لإبداعاتهم الموسيقية، جاءت فيها مشاركة الأطفال ترحيباً واسعاً بحضور أولياء الأمور، من بينهم والد العازف Ridhan Mahant، الذي شعر بأهمية أن ينتقل ابنه من مساحات الدروس اليومية في المعاهد الموسيقية إلى أجواء الفضاءات العامة وخاصة مكتبة محمد بن راشد، التي باستطاعتها أن تجعله أكثر ثقة بموهبته وتطويرها.