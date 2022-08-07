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ثقافة

تعزيز منظومة الأعمال الثقافية والإبداعية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
8 أغسطس 2022 00:47

 دبي (وام)

 أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بهدف تعزيز منظومة الأعمال الثقافية والإبداعية في إمارة دبي، وتعزيز استدامة جاذبية الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي. وتنسجم هذه الشراكة مع الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الابداعي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والهادفة إلى مضاعفة إسهام القطاع في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 5 في المائة بحلول 2026، من خلال رفع عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية إلى 15000 شركة، وتوفير 140 ألف وظيفة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي المختلفة. وسيتعاون الطرفان من خلال الاتفاقية على توفير مجموعة من الخدمات لقطاعات مختارة من قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية لدعم تأسيس الشركات وتشغيلها وتطويرها، بما يشمل التأشيرة الثقافية طويلة الأمد الأولى من نوعها والمخصصة للمواهب الإبداعية.

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المعرفة والابتكار
قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ‹دييز›: «تعكس هذه الاتفاقية حرص «دييز» على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى إمارة دبي، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي الذي يعد شريانا حيويا للاقتصاد الوطني ويعتبر من مجالات التركيز الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع». وأضاف: «توفر دبي كوميرسيتي، بوصفها واحدة من أحدث المناطق الحرة على مستوى الإمارة وأسرعها نموا للشركات العاملة والمتخصصة في الاقتصاد الإبداعي، بيئة متطورة تواكب المستجدات التكنولوجية السريعة ومناخا محفزا للإبداع، حيث تتميز بمنظومة متكاملة تجمع المحفزات والمرافق والخدمات لتسهم في تمكين الشركات الإبداعية من النمو والتوسع وتقديم قيمة اقتصادية مضافة، بما يدعم المساعي الرامية لتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».
ورحبت هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة بهذه الشراكة بوصفها تجسد تكامل الرؤى بين الهيئة ودبي كوميرسيتي، وتأتي في إطار تضافر الأدوار والجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة من أجل تحقيق رؤية الإمارة الثقافية. وقالت: «نسعى من خلال تعاوننا مع الجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز القطاع الثقافي في دبي وتمكين الاقتصاد الإبداعي فيها بشكل فاعل، إذ نرحب بتعاوننا مع «دبي كوميرسيتي» وندرك مدى التأثير الإيجابي لهذا التعاون الذي نوحد به الجهود لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية والمواهب المبدعة في الإمارة، وصولا إلى ترسيخ مكانتها على الساحة الثقافية العالمية وتعزيز العائد الاقتصادي فيها عن طريق دعم نمو الصناعات الإبداعية».

 

دبي كوميرسيتي
التجارة الإلكترونية
دبي للثقافة
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