ملتقى الشعر في مالي يحتفي بلغة الضاد

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت جمهورية مالي، أمس الأول السبت، النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي، الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع جمعية «سحرة البيان» الثقافية في العاصمة باماكو، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتوسيع أفق الشعر الفصيح، وتعزيز حضوره بين مبدعيه.

كما صاحب الملتقى معرضٌ يضم مخطوطات عربية قديمة تقتنيها جمهورية مالي، وتجوّل الحضور في المعرض حيث تعرفوا على ما تحتويه المخطوطات من نصوص مختلفة، تعكس إرثاً تاريخياً عميقاً.

شارك في الملتقى 13 شاعراً، هم: عبد المنعم حسن، يوسف ماريكو، ومحمد جاكيتي، وبكري سيسي، وآدم توغورا، وسعيد سانوغو، وعبد الله كوني، وداود تونكارا، وخالد ميغا، وداود تراوري، وسيميغا أبوبكر، ومحمد أغ محمدو، وفاطمة تراوري.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المالي البرفسور أحمد وان، ورئيس الجامعة العربية الفرنسية في مالي د. محمد عبد الله ديارا، ونائب رئيس جامعة الساحل المكلف بالنواحي الأكاديمية د. أحمد بولي، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية في الجامعة الوطنية المالية د. سامبي خليل مغاسوبا، ورئيس قسم اللغة العربية بالمدرسة العليا لإعداد المعلمين د. سيكو نمكري، وعدد من ديبلوماسيين عرب، وأكاديميين وشعراء ومهتمين بالشعر العربي.

شكراً للشارقة

قدّمت حفل الافتتاح الأكاديمية سلمى مسعود، ورحّبت في البداية بالحضور، وأكّدت أهمية أن تقوم الشارقة بدعم ورعاية اللغة العربية والشعر والمبدعين في مالي، وأشادت بالدور الكبير الذي تمثّله الإمارة في نشر الثقافة العربية على المستوى العالمي.

وألقى وكيل الوزارة البروفسور أحمد وان كلمة قال فيها: «نحيي مبادرة ملتقيات الشعر في أفريقيا التي تأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإننا لنسعد بمثل هذه اللقاءات العلمية والثقافية بالتعاون مع الشارقة عن طريق دائرة الثقافة».

وأضاف وان، قائلاً: «إن هذا الملتقى الأول في مالي سيدفع عجلة تقدم التعليم العربي في مالي».

وأعرب المنسق الثقافي لدى جمهورية مالي عبد القادر إدريس عن امتنانه للشارقة، وقال: «أقدّم جزيل شكري وعظيم تقديري إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد أن وجّه سموّه بتنظيم ملتقيات شعرية في بلاد غرب أفريقيا ولدعمه لها، واهتمامه بالثقافة العربية وبشؤون المسلمين قاطبة».

وقال رئيس جمعية «سحرة البيان» عبد الصمد أحمد ميغا في كلمة ألقاها، إن الملتقى يمثل فرصة واعدة للمبدعين الماليين من عمالقة الأدب، وفرسان الكلمة، لكي يكشفوا عن دواخلهم الشعرية المبدعة.