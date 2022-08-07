«شاعر المليون» تناقش أهمية الديوان الورقي

أبوظبي (الاتحاد) صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 187 من مجلة «شاعر المليون»، الذي اشتمل على عدد من الموضوعات والاستطلاعات المتنوعة التي تناولت مواضيع نوعية تثري الساحة الشعرية والثقافية بكل ما هو جديد. وتناولت كلمة العدد أهمية النخلة والرطب باعتبارهما إرثاً حضارياً خلّده تاريخ الإمارات، وهما أبرز عناصر البيئة المحلية التي تجود بهما الأرض على ابن الإمارات، وتجمعهما الأصالة ووحدة الهوية الوطنية والإرث الخالد، وكذلك التراث الحضاري الإنساني لدولة الإمارات، ونوّهت أيضاً بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في تنمية القطاع الزراعي، التي أوصلت دولة الإمارات لمستوى متقدم في إنتاج التمور والرطب وتصديرها لدول العالم. ونُشر في العدد التغطية الشاملة لمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ18 وما تضمنته على مدار 8 أيام متواصلة من زيارات لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وكبار الشخصيات وأيضاً سفراء وممثلي الدول الأجنبية، علاوة على تنظيم عشرات الفعاليات والمسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليون درهم. وشمل العدد الحالي من المجلة على استطلاعين، كان الأول حول آراء عدد من شعراء الوطن العربي حول أهمية الديوان الورقي «المطبوع»، كونه يمثل قيمة مادية ومعنوية كبيرة لدى الشاعر. أما الاستطلاع الآخر فتحدث نجوم أردنيون من برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة عما أضافه لهم البرنامج من حيث الحضور والإنجازات. وضمّ العدد حوارات مع مجموعة من شعراء النبطي والفصيح تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم والجديد من إصداراتهم الشعرية، وفي زاوية «فيسبوك» أفرد العدد مساحة للحديث عن صفحة الشاعر الموريتاني أحمد مولود رضوان نجم الموسم الثالث من برنامج «أمير الشعراء»، وتمت إعادة نشر عدد من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم مسرح شاطئ الراحة في زاوية «تويتر»، إضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من د.خالد الوغلاني، ود. نيفين طينة، وخلود بناصر. وتضمن العدد حواراً مع مقدمة برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر الإعلامية ندى الشيباني. كما ضم العدد مجموعة من الأخبار الخاصة بإصدارات أكاديمية الشعر، وأخرى تتعلق بانطلاق المهرجانات والمسابقات التراثية والثقافية والشعرية أبرزها خبر انطلاق الدورة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة التراثي في الـ28 من أكتوبر القادم، إلى جانب خبر إعلان لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن فتح باب التسجيل في برنامج «أمير الشعراء» لموسمه العاشر أمام الراغبين بالمشاركة، عبر موقعه الإلكتروني حتى 12 أغسطس الجاري، علاوة على خبر إعلان اللجنة عن فتح باب التسجيل في الموسم الثالث من «المنكوس»، برنامج المسابقات التلفزيوني المتخصص بلحن المنكوس أحد ألحان الشعر، واستمرار المشاركة به حتى 19 أغسطس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.