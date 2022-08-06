تعليم فن الخط العربي إثراء لثقافة طلبة المدارس

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تنوع الفنون التشكيلية يزيدها غنى وأهمية، سواء من حيث جمالية الألوان أو الملامح والحركة التي تظهر باللوحة، ومع هذه المميزات المؤثرة في الفنون التشكيلية، يبقى لجمالية الخط خصائص يتفرد بها لأن للحروف سرها وسحرها في تشكيل الكلمة ودلاتها، إضافة إلى ما طرأ على فن الخط من تطور وتحديث نشاهدهما في اللوحات الفنية أو محفورة على جدران المتاحف والمساجد والأبنية الأثرية، ولمزيد من البحث عن أهمية الخط العربي وجمالياته، وأهمية تعليمه في المدارس، التقت «الاتحاد» في «بيت الخط» بالمجمع الثقافي الخطاط الفنان محمد مندي، حيث أشار إلى تأسيس «بيت الخط» قائلاً: تم إنشاء هذا البيت بتعليمات من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، لخدمة طلاب تعليم فنون الخط، خاصة من جيل الشباب والأطفال في المرحلة الإعدادية والثانوية وحتى الجامعة، لذلك هذه فرصة لإدراج تدريس فن الخط العربي ضمن حصص تعليم بقية الفنون، وفي فصل الصيف بإمكان من يريد أن يدرس أولاده فن الخط أن يأتي إلى «بيت الخط» في المجمع الثقافي ليتعلم أصول فن الخط.

محمد مندي

ويشير الفنان مندي إلى أن تعليم فن الخط يحتاج إلى صبر، وفي «بيت الخط» يدرسونه من المرحلة الابتدائية ويتابعون في الإعدادية والثانوية، وقد مرت علينا أجيال مغرمة بحب الكتابة، مبيناً أن الخط عبارة عن الرسم بقلم الرصاص أو الفرشاة كما كان آباؤنا وأجدادنا يكتبون من قبل هذا الخط. واليوم دخلت على تعليم الخط وسائل أخرى فيها أقلام وأحبار. ويضيف قائلاً: الخط ليس كتابة أحرف فقط، بل هو لوحة تشكيلية بكل ما فيها من تصميم شعارات وتكوينات تراعي الدقة والنظافة لأن رسم الخط هو فن قائم بذاته.

علي عبد الحليم

تقنيات جديدة

من جانبه، يتحدث الخطاط علي ممدوح عبد الحليم قائلاً: حصلت تقنيات جديدة وأحبار ملونة وتغيرت فنون الخط، فقد كانت تنفذ بالأسود التقليدي، والآن تنفذ بأكثر من لون أو تكوين، كما أصبحت التكنولوجيا تساعد الخطاط في تدقيق الخط على الكمبيوتر. ومن وجهة نظر تاريخية، يعود الخط إلى الأصالة التقليدية وفن العمارة الإسلامية القديمة بما فيها من جمال ورونق عال، وهذا ما يؤكد على جمال الخط بذاته، ولولا وجود الخط ما حدث تطور بالفن بشكل عام، وهو إثراء للعمارة الإسلامية والثقافة، كما أن الخط يثري اللوحات المكتوبة بالشارع ويشاهدها الناس مما يعكس جماليات بصرية في الشوارع. ويرى الخطاط ممدوح أن أهمية فن الخط تقضي بتعليمه في المدارس بإشراف متخصصين بهذا الفن، وأن يوجد كتيبات مصورة صادرة من «بيت الخط» ترغب الطلاب بهذا الفن وتصقل ذائقتهم الفنية والجمالية بحيث ينشأ الجيل وهو يحب ويتذوق هذا الفن بطريقة غير مباشرة.



تنوع وتناغم

وتؤكد الفنانة التشكيلية هالة قصاب حسن أن فن الخط العربي كان ومازال أحد أهم الفنون الزخرفية العربية عموماً والإسلامية على الخصوص، لما تميز به من تنوع وتناغم وانسجام؛ فهو رغم كل النسب والقواعد والموازين التي وضعت لتضبط أشكاله المختلفة وأنواعه المتباينة فإنه يتمتع بمرونة كبيرة في إمكانية تشكيل الحروف ومدها وتشابكها بخطوط لينة انسيابية تارة أو بخطوط هندسية وبنائية تارة أخرى، ما جعله مادة ثرية وملهمه للفنانين منذ نشأة هذا الفن، فقديماً زين الخطاطون الأواني والمنمنمات والأثاث والمساجد والقصور وحتى المجوهرات والأقمشة وصمموا الكثير جداً من اللوحات والمخطوطات الرائعة التي مازالت مصدر إلهام ومنبعاً غنياً لا ينضب يمكن أن ينهل منه أو يقتبس أي فنان يعشق هذا الفن الأصيل الثري. وما نشاهده اليوم في عصرنا الحالي من تصاميم وأعمال فنية استثنائية تعكس استلهام الفنان التشكيلي الخطوط العربية الأصيلة ليصوغها بروح عصرية تضج بالحركة والانسيابية والتناغم، ولعل أجمل وأبدع مثال على هذا التناغم هو متحف المستقبل في دبي، الذي ينتصب شامخاً كتحفة معمارية فريدة واستثنائية، والذي صنف كأجمل مبنى في العالم. ومثل ذلك الكثير من الفنون التشكيلية الحديثة ولوحات الكاليجرافي التي تنساب فيها الخطوط مع الألوان والحروف لتبدع تكوينا فنياً فريداً ساحراً كلحن سيمفونية تعبق بألحان من الماضي والحاضر بانسجام عجيب، وتضيف هالة قصاب: نعم، أعشق هذا التمازج بين الخط العربي والفن التشكيلي، فهو امتداد للأصالة العربية بأنفاس عصرية وروح إبداعية.