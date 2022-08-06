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ثقافة

سرديات اليومي في لوحات نافع أمثقال

من أعمال نافع أمثقال (من المصدر)
7 أغسطس 2022 00:39

محمد نجيم (الرباط)

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ترتكز التجربة الجمالية للفنان التشكيلي المغربي نافع أمثقال على أنساق وصيغ فنية تمتح من قوة الأوان وسطوع شمس مدينة الصويرة بأفضيتها الحبلى بالرموز وعبق التاريخ، كما تنهل من معين الظلال والوجوه التي تصادفه في حياته اليومية، وجوه أناس بسطاء يعبرون الأمكنة ويحفرون سردياتهم الخفية المثقلة بالمفردات والعناصر الجمالية. لوحات هذا الفنان تعتمد على تحريك مشاعر المتلقي بمضامين تستند إلى اليومي بأنساق وتوتر لوني تعتمد على استدعاء أزمنة هاربة في زمن متقلب ومتغير، بأسلوب يسعى إلى التجريد كما يسعى استدعاء أشكال جمالية أخرى للسباحة في بحر الانطباعية والواقعية، ما يمنح لأعمال هذا الفنان قيمة ولغة فنية تحمل بذرة فنان قادم بمنهجية صارمة وقدرة فائقة في تطويع الريشة والألوان لإبداع لوحات جميلة مثقلة بالرموز والمعنى.
وخلال افتتاح معرضه المنظم في مدينة الصويرة، قال الناقد ومؤرخ الفن ميشيل بوهبوت: إن قدرة نافع على إلقاء الضوء وإحيائه وبثه دون أن نعرف كيف، انسيابية اللمسة التي تنزلق، تداعب، تلامس السطح، ومع ذلك فهي تترك بصمتها.
وأشار في كلمته أن المواد، الأكريليك أو الصباغات النادرة، لها دور كبير في هذا السحر، في هذا الإتقان وفي هذا العرض الفريد الذي يساهم في نجاح الفنان وشهرته.

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