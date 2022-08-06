هالة بدري تزور «من - إلى»

دبي (الاتحاد)

اطَّلعت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على إبداعات مجموعة من المواهب المتميزة التي تحتضنها أسرة الهيئة، وذلك في المعرض الفني الذي تقيمه الهيئة تحت عنوان «من - إلى» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم للاحتفاء بهم. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مدير عام «دبي للثقافة» على دعم الإبداع وتحفيز المواهب في الإمارة وتمكينهم من مواصلة مشوار التميّز. وأشارت بدري أن معرض «من - إلى» يمثّل فرصة فريدة أمام الجمهور للتعرف بشكل أفضل على أسرة «دبي للثقافة»، إذ يستعرض طاقات أفرادها الإبداعية وقدراتهم الفائقة، ما يساعدهم على خدمة وحماية القطاع بشكل فاعل ومتميز. ويتيح المعرض أمام الجمهور تجربة استثنائية تصطحبهم في جولة للاستمتاع بسحر وأصالة التراث والفن الإماراتي، واستكشاف مختلف المجالات الإبداعية المرموقة التي تحتضنها أسرة «دبي للثقافة»، كما يوفر منصة ثمينة لمشاهدة بعض المواهب التي يتم عرض إنتاجاتها لأول مرة.