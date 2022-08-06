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ثقافة

3 شاعرات يضئن فضاء «الحيرة الأدبي»

جانب من الجلسة الشعرية (من المصدر)
7 أغسطس 2022 00:39

الشارقة (الاتحاد)

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شهد مجلس الحيرة الأدبي في دائرة الثقافة في الشارقة، جلسة شعرية شاركت فيها مجموعة من الشاعرات المبدعات، هن: عائشة الشحي، وسمية الناعور، وآلاء أحمرو، فيما قدّمت لها الإعلامية الإماراتية لمياء الصيقل، بحضور بطي المظلوم مدير المجلس، وعدد من المثقفين والشعراء ومحبي الشعر الشعبي.
أكّدت الصيقل بدايةً أن الشعر الشعبي يشهد توهجاً كبيراً بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن الشعر الشعبي من الأدوات المهمة في حفظ تاريخ الشعوب، وأن الفعاليات الثقافية تمثّل دوراً بارزاً في حفظ الموروث والمفردة الشعبية، ولفتت أن الجلسة تجمع أصواتاً شعرية إماراتية لها بصمة إبداعية واسعة.
وقرأت مقدّمة الجلسة في سيرة الشاعرات، وأبرزت أهم المحطات الأكاديمية والإبداعية التي مررن بها، وارتحلت في الوقت نفسه، في منجزاتهن الأدبية، حيث تتنوّع أغراضهن الشعرية ولعل أبرزها المواضيع الوطنية والغزلية والاجتماعية وغيرها من المواضيع الهامة، حيث ينمو الشعر في قصائدهن كشجرة وارفة الظلال. وتجلّت الكتابة الإبداعية عند المبدعات المشاركات حين قرأن مجموعة من النصوص. 

مجلس الحيرة الأدبي
دائرة الثقافة
الشارقة
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