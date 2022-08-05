جلسة تناقش الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني

دبي (الاتحاد)

صدر مؤخراً عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث كتاب بعنوان «الفنون الزخرفية الإسلامية في أوربا العثمانية من القرن الثامن الهجري إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري»، وقد استضاف المركز، أمس الأول، عبر منصته الإلكترونية مؤلف الكتاب حسن محمد عبد النور، أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار السابق في جامعة سوهاج، بمصر، في جلسة علمية نقاشية، حضرها عدد كبير من المهتمين بموضوع الكتاب.

وتحدَّث المحاضر عن مواضيع أبرزها: الأطر الجغرافية والتاريخية والفنية لأوروبا العثمانية، وتصاوير المخطوطات والألبومات، والفنون التطبيقية من خزف وفخار ونسيج وسجاد ومعادن وأسلحة ومجوهرات وأخشاب وزجاج وشواهد قبور، وختم الجلسة بالحديث عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين أوروبا العثمانية وأوروبا الغربية.