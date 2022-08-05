السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

جلسة تناقش الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني

حسن محمد عبد النور متحدثاً عبر منصة مركز جمعة الماجد (من المصدر)
6 أغسطس 2022 00:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المشكاة».. أبهى إبداعات الزخرفة الزجاجية

صدر مؤخراً عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث كتاب بعنوان «الفنون الزخرفية الإسلامية في أوربا العثمانية من القرن الثامن الهجري إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري»، وقد استضاف المركز، أمس الأول، عبر منصته الإلكترونية مؤلف الكتاب حسن محمد عبد النور، أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار السابق في جامعة سوهاج، بمصر، في جلسة علمية نقاشية، حضرها عدد كبير من المهتمين بموضوع الكتاب.
وتحدَّث المحاضر عن مواضيع أبرزها: الأطر الجغرافية والتاريخية والفنية لأوروبا العثمانية، وتصاوير المخطوطات والألبومات، والفنون التطبيقية من خزف وفخار ونسيج وسجاد ومعادن وأسلحة ومجوهرات وأخشاب وزجاج وشواهد قبور، وختم الجلسة بالحديث عن التأثيرات الفنية المتبادلة بين أوروبا العثمانية وأوروبا الغربية.

الزخرفة الإسلامية
الفنون الإسلامية
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الدولة العثمانية
الامبراطورية العثمانية
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©