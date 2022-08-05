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ثقافة

فطيم الحرز ضيفة «قراءات شعرية»

فطيم الحرز (يمين) أثناء تكريمها بجائزة «فتاة العرب» (أرشيفية)
6 أغسطس 2022 00:32

خورفكان (الاتحاد)

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استضاف المجلس الأدبي بمدينة خورفكان الشاعرة فطيم الحرز في برنامج (قراءات شعرية) أدارته الإعلامية مريم علاي، التي بدأت الجلسة بتقديم نبذة عن الشاعرة الإماراتية التي تميزت باهتمامها بالشعر النبطي الإماراتي الشعبي القديم والفائزة بجائزة الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) للشعر الشعبي في دورته الأولى عام 2019.
واستهلت الشاعرة جلستها بتقديم قصيدة عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله،  عبرت فيها عن الحزن والأسى برحيله.
ومضت الشاعرة الحرز في تقديم مجموعة متنوعة من القصائد الاجتماعية والوجدانية والتي تجاوب معها الجمهور، وتخلل الفعالية حوار بين الشاعرة الحرز والإعلامية مريم حول عدد من المواضيع منها توجه الشاعرة للشعر النبطي وتركيزها عليه وتعاونها مع الفنانين الإماراتيين  وأهمية هذا التعاون في نشر القصيدة الشعرية وتمثيلها لدولة الإمارات في مشاركتها الشعرية في دول الخليج ودور المرأة الإماراتية الشاعرة في إثراء الساحة الشعرية المحلية. وفي ختام الفعالية تم تكريم الشاعرة بدرع وشهادة تقديرية.

فطيم الحرز
خورفكان
قراءات شعرية
الإمارات
الشعر النبطي
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