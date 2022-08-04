«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعد لعقد ندوته السابعة

أبوظبي (وام)

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تحضير الترتيبات اللازمة لعقد ندوته الافتراضية السابعة ضمن موسمه الثقافي لعام 2022 في 24 أغسطس الجاري، بعنوان «سبل الإفادة من الذاكرة الشفاهية في حفظ التاريخ»، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين.

وتسلط الندوة الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي في توثيق الأحداث الفرعية التي تدونها صفحات التاريخ، ولكنها حفظت في ذاكرة الرواة ممن عاصروا الأحداث قبل قيام الاتحاد، وأساليب الوصول إلى المعارف المحفوظة في ذاكرة كبار المواطنين، وإمكانية الاستفادة من مخرجات الذاكرة الشفاهية، لا سيما أن الأرشيف والمكتبة الوطنية له تجربته الريادية في هذا المجال. وتأتي هذه الندوة التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية -عبر قنوات التواصل التفاعلية حتى تصل إلى الشريحة الأكبر من جمهور المهتمين- لكي تحثّ كبار المواطنين والمقيمين على توثيق ذاكرتهم في أرشيف التاريخ الشفاهي بالأرشيف والمكتبة الوطنية، خدمة لتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وحفظ القيم والمبادئ، والعادات والتقاليد.