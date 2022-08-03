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ثقافة

اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

صورة جماعية في ختام الورشة (من المصدر)
4 أغسطس 2022 00:27

كلباء (الاتحاد)

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اختتمت مساء يوم الثلاثاء (2 أغسطس) في المركز الثقافي لمدينة كلباء، ورشة «السينوغرافيا» التي أقيمت في إطار البرنامج التدريبي الموسوم بـ«دورة عناصر العرض المسرحي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، ويسبق كل دورة جديدة من «مهرجان المسرحيات القصيرة» الذي تنظّم دورته التاسعة خلال الفترة 22-27 سبتمبر المقبل.
وخلال ختام الورشة، التي أشرف عليها الفنان الإماراتي وليد عمران، طبق المتدربون ما تعلموه خلال عشرة أيام من التدريبات، عبر مجموعة من المناظر المسرحية، تم عرضها في مجسمات صغيرة، وصنعت بمواد مثل الفلين، والحبال، والقماش.
وجاء تصميم وتنفيذ الأعمال المعروضة من قبل المتدربين، بحيث تعكس قدرتهم على ابتكار الحلول، ومواجهة التحديات أثناء العمل في موازنة الكتل بمنطقة الأداء، وهندسة الفراغ عبر الإضاءة والألوان، ورسم المنظور، وتوظيف الأجهزة السمعية والبصرية المكونة لخشبة المسرح.
وتعرف المتدربون خلال الورشة على تاريخ وتطور السينوغرافيا، وأبرز المناهج في صناعة المشهد المسرحي، كما اطلعوا على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية لمنصة العرض، واختبروا بشكل عملي طرائق إعداد وتنفيذ الديكور بأبسط الإمكانات. وأشاد مشرف الورشة بالمشاريع المنجزة من المتدربين، ودعاهم إلى مواصلة الاطلاع والمشاركة في المزيد من الورش المماثلة. وانطلقت يوم أمس الأربعاء (3 أغسطس) في المركز الثقافي نفسه، ورشة الإخراج المسرحي تحت إشراف الفنان الإماراتي حسن رجب، وتستمر مدة عشرة أيام.
ودورة عناصر العرض المسرحي هي برنامج سنوي لتمكين الراغبين في المشاركة بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، من المهارات والأدوات الأساسية في مجالات التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا.

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