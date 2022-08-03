«الصداقة الإماراتي الفلسطيني» يطلق جائزة «الأخوّة الثقافية»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

‎في إطار حرصه على تعزيز مواهب الشباب، والاستثمار بقدراتهم الإبداعية، أعلن نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له، عن إطلاق جائزة «الأخوّة الثقافية»، بالتعاون مع المرسم الحر في أبوظبي، بهدف اكتشاف الإبداعات الشبابية الفنية، وإثراء الحياة الثقافية في دولة الإمارات.

‎وتعتبر الجائزة أحدث المبادرات التي يقوم بها النادي للارتقاء بمواهب الشباب في دولة الإمارات من عُمر 15 وحتى 23 عاماً، ويسعى النادي لتكريس الجائزة كجائزة سنوية ضمن حقول ثقافية متعددة منها «الرسم، والتصوير، والشعر»، والاستثمار بقدراتهم، ومهاراتهم، وسيتم رصد جوائز مالية وعينية للفائزين لتحفيزهم على إنتاج أفضل ما لديهم.

‎وتتيح الجائزة في دورتها الأولى التي تم التركيز فيها على فن الرسم للموهوبين المشاركة ضمن فئتين عمريتين الأولى من سنّ 15 حتى 18 عاماً، والثانية من 19 حتى 23 عاماً، ضمن شروط حددتها اللجنة المشرفة، حيث يجب تقديم الأعمال الفنيّة عبر تقنيتي: الرسم التقليدية (الكانفاس)، أو الرقمية عبر استخدام برنامج «بروكريت Procreat»، وضمن قياسات 50×70 سم، كما أوصت فيما يتعلّق بالرسم التقليدي أن يتم استخدام الألوان الزيتية أو اكريليك، أو خامات متنوّعة، مع ضرورة أن يتم تقديم نبذة تشرح فكرة كلّ عمل من خلال رسم أولّي باليد يوثّق مراحل الرسم، مرفقاً بتعهّد موقّع من المشترك أو ولي أمره للتأكد من أصالة العمل.

‎أما اللوحات الرقمية، فاشترطت اللجنة أن يتم تضمينها بشروحات توضّح الفكرة منها، وتعهّد خطّي من الرسّام أو وليّ أمره بأصالة الرسم، وتقديمها مطبوعة على لوحة (كانفاس مشدود) بمقاس 50×70 سم، من خلال استمارة إلكترونية بعد استيفاء كافة الشروط وكتابة رقم المشاركة على ظهر اللوحة، والمغلّف.

‎وقد حددت اللجنة المشرفة على الجائزة يوم 30 سبتمبر المقبل آخر موعد لاستقبال الطلبات، وذلك لاستثمار وقت المشاركين في إجازة الصيف والفترة الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، حيث أوصت بضرورة تسليم الأعمال قبل الموعد المحدد في مقرّ النادي الكائن في أبوظبي، أبراج البطين، كما يجب الانتساب عبر آلية التسجيل الإلكتروني من خلال تقديم المعلومات التالية على موقع النادي https://epfclub.ae.

‎وكشفت سوسن خميس، مديرة المرسم الحر في أبوظبي أن المرسم الحر سيقوم بالإشراف على تشكيل لجنة تحكيم متخصصة للإشراف على اختيار الأعمال الفائزة، وكذلك سيقدم مجموعة من الدورات الفنية للمؤهلين بهدف تطوير مهاراتهم الفنية، خاصة أن شعار هذه الدورة هو فن العمارة في الإمارات وفلسطين، وهما بلدان شقيقان يتمتعان بعمارة مميزة. والجدير بالذكر، أن نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني الذي تم إشهاره كجمعية نفع عام شهر يوليو من العام الماضي، ويهدف إلى المساهمة بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني في المجالات كافة، قد أطلق عدة مبادرات وفعاليات أهمها «جائزة الأخوة الرياضية»، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات التراثية، وكذلك إطلاق برنامج للرعاية الصحية لأبناء الجالية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الإماراتية.