الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

متاحف رأس الخيمة تنظم أسبوع «الحضارات الإنسانية»

بوستر الفعالية
3 أغسطس 2022 00:29

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: «شاعر المليون» متعة لمحبي الشعر في الدولة والعالم العربي
«تنمية المجتمع» تدعو الشباب للتسجيل للحصول على منحة الزواج

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة أسبوعها الثقافي الافتراضي في موسمه الأول تحت عنوان «الحضارات الإنسانية»، قدمها عدد من المتخصصين في علم الحضارات من مختلف دول الوطن العربي.
حيث بدأ الأسبوع الثقافي بمحاضرة قدمها الدكتور زياد مهدي السلامين، عميد كلية البتراء للسياحة والآثار في جامعة الحسين بن طلال، بعنوان «الحضارة النبطية وآثار البتراء»، كما قدمت الدكتورة لمياء الفارسي باحثة في علوم التراث - اختصاص الآثار والمتاحف في المعهد الوطني للتراث بتونس، محاضرة بعنوان «الحضارة القرطاجية».
وألقت الدكتورة رشا عبدالوهاب الجمعة، أستاذ مساعد دكتور في كلية الآداب قسم الآثار في جامعة سامراء العراقية، محاضرة بعنوان «الحضارة الأشورية»، واختتمت أنشطة الأسبوع الثقافي الافتراضي بمحاضرة تحمل عنوان «الحضارة الفرعونية»، قدمتها الدكتورة مروة عبدالرازق مدير التسجيل والتوثيق وإدارة المجموعات الأثرية في المتحف المصري بالقاهرة. وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: سعيدون باستضافتنا لعدد من المختصين ضمن هذا الملتقى الذي جمع نخبة من الأكاديميين والمهتمين افتراضياً، مما ساهم في تبادل الخبرات والآراء بين أهل الاختصاص.
من جانبها، قالت أمل إبراهيم النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة: إن الدائرة ستعمل على تفعيل الأسبوع الثقافي الافتراضي بشكل دوري وتحت مواضيع ثقافية متنوعة ومشوقة، مما يسهم في نقل المعرفة واستمالة أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

الإمارات
رأس الخيمة
دائرة الآثار والمتاحف
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©