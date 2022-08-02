متاحف رأس الخيمة تنظم أسبوع «الحضارات الإنسانية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة أسبوعها الثقافي الافتراضي في موسمه الأول تحت عنوان «الحضارات الإنسانية»، قدمها عدد من المتخصصين في علم الحضارات من مختلف دول الوطن العربي.

حيث بدأ الأسبوع الثقافي بمحاضرة قدمها الدكتور زياد مهدي السلامين، عميد كلية البتراء للسياحة والآثار في جامعة الحسين بن طلال، بعنوان «الحضارة النبطية وآثار البتراء»، كما قدمت الدكتورة لمياء الفارسي باحثة في علوم التراث - اختصاص الآثار والمتاحف في المعهد الوطني للتراث بتونس، محاضرة بعنوان «الحضارة القرطاجية».

وألقت الدكتورة رشا عبدالوهاب الجمعة، أستاذ مساعد دكتور في كلية الآداب قسم الآثار في جامعة سامراء العراقية، محاضرة بعنوان «الحضارة الأشورية»، واختتمت أنشطة الأسبوع الثقافي الافتراضي بمحاضرة تحمل عنوان «الحضارة الفرعونية»، قدمتها الدكتورة مروة عبدالرازق مدير التسجيل والتوثيق وإدارة المجموعات الأثرية في المتحف المصري بالقاهرة. وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: سعيدون باستضافتنا لعدد من المختصين ضمن هذا الملتقى الذي جمع نخبة من الأكاديميين والمهتمين افتراضياً، مما ساهم في تبادل الخبرات والآراء بين أهل الاختصاص.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة: إن الدائرة ستعمل على تفعيل الأسبوع الثقافي الافتراضي بشكل دوري وتحت مواضيع ثقافية متنوعة ومشوقة، مما يسهم في نقل المعرفة واستمالة أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.