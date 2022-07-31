«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في مؤتمر «الموسيقى التقليدية»

أبوظبي (وام)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية، الذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية، والمؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات «إفلا»، في نسخته الـ 87 والذي أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وجاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحدثين العالميين انطلاقاً من اهتمامه بترسيخ تراثه الشعبي وفخره بالماضي العريق لدولة الإمارات، وحرصه على الاطلاع على التجارب المميزة في المكتبات الوطنية على الصعيد العالمي، حيث شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية الذي عقد في لشبونة خلال الفترة من 21-27 يوليو 2022، وقدمت الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورقة عمل بعنوان «دور المرأة في نقل الموروث وتعزيز الإبداع» في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان «التنقل الموسيقي في عالم الجزيرة العربية والخليج». وتناولت الدكتورة عائشة بالخير في ورقة العمل تداخل الموسيقى وأغاني العمل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مراحل الحياة وعبر الأجيال المتعاقبة حتى أصبح الإنتاج الموسيقي الإماراتي مميزاً بإبداعاته وتحديث موسيقاه وتنوع أنماطها، ويعدّ ذلك من الظواهر التي تجمع عناصر مختلفة لتنتج موروثاً بهوية وطنية تناقلتها الأجيال وحملتها الذاكرة شفهياً.

وأثنى الحضور على محاضرة الدكتورة عائشة بالخير التي عَرَفت المشاركين والحضور بدور المرأة والابتكار الموسيقى في دولة الإمارات. يذكر أن الدكتورة عائشة بالخير تمثل دولة الإمارات في المجلس الدولي للموسيقى التقليدية، ولها عضوية في مجموعة الدراسات الخاصة بالموسيقى في الوطن العربي المنبثقة من المجلس. على صعيد آخر شارك وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات «إفلا» في دورته الـ 87 في العاصمة الأيرلندية دبلن، وفي مختلف الجلسات التي نظمت على هامش المؤتمر. واطلع الوفد الذي يضم حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، ورياض بن لعلام من مكتبة الإمارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، على أهم الممارسات في نُظم المكتبات والمعلومات، وخاصة التجارب المتعلقة بالمكتبات الوطنية، كما زار الوفد المعرض المصاحب للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المكتبات. ودعا وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال مؤتمر «إفلا» المشاركين والخبراء والمختصين إلى المؤتمر الـ 33 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات «أفلا»، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2022.