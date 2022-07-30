هيفاء ملحس: كُتب «التصميم» تثري ثقافة الفعل الإبداعي

نوف الموسى (دبي)

الموضوعات الجوهرية لتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية بمختلف تخصصاتها الفنية والأدبية والتصميمية، قائمة على الإمكانية الفعلية على مواجهة التحديات، وخلق حلول نوعية من شأنها أن ترفد القطاعات الحيّوية، بمستوى من التطور فيما يتعلق بدعم بيئة الإنتاج والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تعزيز مكانتها في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي، وجميعها محاور أساسية ناقشتها «الاتحاد» في حوارها مع هيفاء ملحس، مؤسسة وصاحبة مكتبة حُب للثقافة الإبداعية، المتخصصة في مجال كتب التصميم، والتي انطلقت عبر متجر إلكتروني من استوديو منزلي في عام 2020، لتفتح المكتبة أبوابها بشكل فعلي قبل شهر، في موقعها بمنطقة الصفا، بمدينة دبي، وتوضح هيفاء ملحس، أن المشروع نابع من مشكلة وتحدٍّ شخصي كانت تمر به، وهو ندرة كتب التصميم في المكتبات العامة والتجارية، وعدم توافرها وفق التصنيفات المعتمدة، حيث توضع كتب التصميم إما في أقسام الفنون أو التسويق أو غيرها، ما جعلها تبدأ في البحث والتجميع لمختلف الكتب التي تزخر بها المكتبة حالياً في مجالات «التيبوغرافي» و«العلامات التجارية» و«التعبئة والتغليف» و«تصميم الربوتات»، وكتب تتحدث عن التصميم وعلاقتها بالثقافة.

وتابعت: «إنها جزء من المسؤولية التي يتحملها المصمم، لدعم مجتمع المصممين والفنانين والمهندسين، في إنشاء فضاء يتيح مصادر معرفية، تهدي رؤية تفصيلية عن مشاريع التصميم وكيفية تطورها، فنحن كمصممين من المهم جداً أن لا نكتفي بمشاهد الصور في بحثنا البصري، ولكن أيضاً التركيز على أبعاد المرئيات وأثرها، وهي مسؤولية أخلاقية، والكتب تمتلك قوة مناقشة وتفصيل تلك الأبعاد، وتوسيع أفقنا كمنتجين ومتلقين للفعل الإبداعي».

تشير هيفاء ملحس كيف أن الوعي المجتمعي حول مفهوم «التصميم» اختلف كثيراً عما كان عليه وقت تخرجها في الجامعة الأميركية في الشارقة في عام 2007، وكيف أنه كإنتاج بصري مغاير تماماً عن الفنون، ويدخل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، حيث لاقت المكتبة منذ لحظة افتتاحها الاهتمام اللافت من المبدعين والمصممين، من خلال اقتراحاتهم لكتب ودور نشر، مبينة أهمية تفاعل المجتمع الفني، ودوره في توسيع تجربتها المعرفية، وإمكانية أن تتحول مكتبة «حب للثقافة الإبداعية» إلى منصة لعقد علاقات عمل بين المصممين والمؤسسات والشركات ودور النشر، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الترجمة إلى العربية في ظل افتقاد المكتبة العربية للمحتوى العلمي فيما يتعلق بالتصميم.

المحاولة الأولى للمصممة هيفاء ملحس لفتح مكتبة في مجال التصميم كانت قبل 4 سنوات، مبينةً أنه بعد عملها في مجال التصميم الجرافيكي في وكالة للعلامات التجارية من 2011 وحتى 2017، أدركت أهمية أن تضيف لقطاع التصميم، قيمة معرفية تعزز مكانته كممارسة إبداعية في المنطقة، إلا أن التجربة لم تنجح، ورجعت هيفاء ملحس الأسباب إلى عدم جاهزيتها واستعدادها للفكرة.

تضيف المصممة هيفاء ملحس: «بالعودة إلى عام 2017، اقترحت عليّ إحدى الشركات أن استخرج رخصة تجارة إلكترونية في المنطقة الحرة، واكتشفت بعدها أنها غير مناسبة لي، والسبب أني عملت بما أطلعوني عليه، دونما بحث تفصيلي حول ما يناسب المشروع، بالمقابل فإن الظروف الداعمة في دولة الإمارات ومدينة دبي تتطور بشكل لافت، وذلك لاهتمام الجهات المعنية بمفهوم استدامة المشاريع، من خلال توفير مفهوم لمكاتب افتراضية لأصحاب المشاريع، ورغم أني فشلت في تجربتي الأولى، إلا أنني بقيت مؤمنة بأني أمتلك هدفاً أسمى من مجرد تأسيس مكتبة، بل فضاء معرفي تفاعلي، لأنطلق بعدها للعمل كمصممة مستقلة في عام 2018، ومنه بدأت أتعلم معنى ريادة الأعمال والتجارة، ومنهجية إنتاج المنتج الإبداعي وآلية إدارته، أنه أشبه بالأمومة، فأنت تحتاج في البداية أن ترعى المشروع بالكامل، حتى يُبنى النظام ذاتياً، وبعده يتفعل بشكل تلقائي، ويهديك في عمقه احتمالات إبداعية جديدة».

ما حدث في عام 2020، أن مكتبة حب للثقافة الإبداعية انطلقت عبر منصة إلكترونية، جلست فيها المصممة هيفاء ملحس، طوال العام والنصف، وهي تدرس من خلال الكورسات التعليمية والتجربة اليومية لكيفية إدارة مشروع مكتبة متخصصة في التصميم، من عقد العلاقات مع دور النشر، ومتابعة عمليات الشحن، وتسجيل الطلبات وتأكيد وصولها للعميل، وصولاً إلى إطلاق فعلي للمكتبة على أرض الواقع، لإتمام هدفها الرئيسي، بتوفير مساحة تنمي الثقافة البصرية في مجال التصميم، كونها إحدى الركائز الأساسية للمكون الفكري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لأي مجتمع في العالم.