«حكماء المسلمين» يشارك فى معرض الكتاب الإسلامي

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاص، في معرض الكتاب الإسلامي 2022 في دورته الـ«20»، التي تنطلق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 3 حتى 7 أغسطس المقبل. وتتضمن مشاركة المجلس مجموعة من الإصدارات، التي تُعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، والتي تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشارِكة في المعرض.. كتاب «القول الطيب»، لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي» بقلم أ.د: أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وكتاب «قول في التجديد» بقلم أ.د. حسن الشافعي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الحب في القرآن الكريم» للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الشرق والغرب هل يجتمعان» بقلم محمد عرفة، وكتاب «مناهج التفكير في العقيدة» بقلم عماد خفاجي، وكتاب «الفكر الديني وقضايا العصر» بقلم أ.د. محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رحمه الله.

كما يُنظِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض، عدداً من الندوات الثقافية، التي تناقش العديد من الموضوعات والقضايا الحياتية للمجتمعات الإسلامية أبرزها: الجوانب الإنسانية في الحضارة الإسلامية، ودور الشباب من أجل بيئة أفضل، كيف نواجه ظاهرة «الإسلاموفوبيا»؟ وروابط الأخوة الإنسانية في المجتمع الإندونيسي، ودور اللغة العربية في خدمة الشريعة الإسلامية. ويحاضر في الندوات عدد من المفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم الإسلامي، أبرزهم: د. محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، د. لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي السابق، د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، د. نهلة الصَّعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، د. محمد زين المجد الحاكم السابق لدولة تنجارا الغربيَّة.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين -للمرة الأولى- بجناحٍ خاص في معرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا 2022م، وذلك انطلاقاً من رسالة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.