قراءة سفر مع «روايات» و«طيران الإمارات»

الشارقة (الاتحاد) تمثل الإجازة الصيفية فرصة ذهبية لمحبي القراءة، ليتمكنوا خلالها من مطالعة القصص والروايات التي يحبونها، ما يزيد من شغفهم بالكتب التي تفتح مداركهم وتضيف كل جديد ومدهش إلى ذاكرة كل منهم، وهذا ما حرصت دار «روايات»، إحدى شركات «مجموعة كلمات للنشر»، على إتاحته هذا الصيف لجمهور القراء. وتجسيداً للقول المأثور: «إن الكتب تأخذنا إلى أماكن وعوالم لم نسافر إليها من قبل»، أطلقت دار «روايات»، برعاية «طيران الإمارات»، حملة «صيفك رواية» القرائية التي تتيح أمام من سيشاركون فيها إمكانية الفوز بتذاكر سفر إلى بلدان نخبة من كُتّاب إصدارات الدار، إلى جانب الاستمتاع بلحظات القراءة وما تتركه من أثر إيجابي في النفس يجعل منها حياة موازية ورحلة مثمرة إلى عالم الفن والمعرفة.
وتستمر الحملة على مدى 6 أسابيع إلى منتصف شهر سبتمبر، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على القراءة، والاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم والمطالعة، وتتضمن المسابقة كتابة مراجعة لإحدى إصدارات «روايات» المختارة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخص فيه المشارك الكتاب الذي قرأه. ويحصل ستة فائزين على تذكرتين للسفر إلى ستة بلدان، للذهاب في رحلات للاستمتاع بالإجازة الصيفية بناءً على مراجعاتهم للأعمال المختارة المنشورة من خلال دار «روايات». وستربح أفضل مراجعة كتاب لـ«لا تبك أيها الطفل»، للكاتب نغوغي وا ثيونغو تذكرتي طيران إلى كينيا، ولكتاب «أشعارآدم زاغايافسكي» لآدم زاغايَفْسْكي الفرصة للفوز بتذاكر إلى بولندا، بينما سيتنافس مراجعو كتاب «المتاهة» للكاتب برهان سونميز للحصول على تذاكر سفر إلى تركيا، وكذلك جائزة الكتاب «دكتور كلاس» للكاتب يلمار سودربيري، إلى السويد، ومراجعة كتاب «باريس الأورفية»، للكاتب هنري كول، تذاكر إلى فرنسا، وكتاب «لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب جيمس بالدوين، تذكرتي طيران إلى الولايات المتحدة.
5 حقائب كتب وبهدف مكافأة محبي القراءة ورفد مكتباتهم بالجديد من أحدث الإصدارات والترجمات، وتشجيعاً لنشر ثقافة القراءة خلال إجازة الصيف، تشتمل حملة «صيفك رواية» أيضاً على مسابقة أخرى، تمنح من يشاركون بالعروض والقراءات المتميزة للكتب جوائز كل أسبوع خلال فترة المسابقة، تقدم من خلالها «روايات» 5 حقائب أسبوعياً تحتوي على مجموعة كتب من إصداراتها لـ5 فائزين، يتم الإعلان عن أسمائهم كل يوم اثنين عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام. وتجسد الحملة توجه مجموعة «كلمات» التي تتبعها دار «روايات» وسعيها إلى الدمج بين الإسهام في حركة نشر الكتاب والتشجيع على القراءة، تجسيداً لرؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامةً نحو نشر ثقافة القراءة وتعزيزها في المجتمع، لتبقى نشاطاً مثمراً يبني الوعي ويحقق التواصل بين القارئ في مجتمع الإمارات والمعرفة والآداب العالمية. يشار إلى أن الإعلان عن الفائزين بتذاكر السفر سيتم في نهاية الحملة، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الحملة وشروط الاشتراك فيها عبر حسابات دار «روايات» على مواقع التواصل الاجتماعي.