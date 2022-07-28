40 ألف زائر لمكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

استقطبت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر، أكثر من 40 ألف زائر وعضو من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث اطلعوا على مرافق المكتبة وخدماتها ومكتباتها المختلفة، فيما بلغ عدد الكتب التي قُرِئتْ أكثر من 14 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وشهدت المكتبة، خلال هذه الفترة، حجز أكثر من 34 ألف تذكرة لزيارتها، وأكثر من 3 آلاف تذكرة تم حجزها لزيارة معرض الذخائر، فيما بلغ عدد الطلبات من المخزن الآلي نحو ألف طلب.

وبحسب أحدث إحصائية عن عدد الساعات التي يقضيها كل زائر وعضو داخل المكتبات المختلفة، فقد تراوح بين ساعتين و5 ساعات، فيما بلغت أعمار الزوار بين 5 و60 عاماً من مختلف الجنسيات.

وجاءت مكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، ومكتبة الشباب، ومكتبة الإمارات، والمكتبة العامة في صدارة أكثر المكتبات زيارة وفي مدة بقاء الزوار داخل أروقتها للقراءة والاطلاع، وتلتها مكتبة الفنون، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الخرائط والأطالس.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنَّ النجاح الكبير لمكتبة محمد بن راشد في استقطاب هذا العدد من الزوار والأعضاء خلال هذه الفترة القصيرة، يمثل تجسيداً واقعياً لنجاح رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم وتعزيز استراتيجية الدولة الشاملة في القطاع الثقافي والمعرفي، وإثراء المشهد الفكري والإبداعي والمعرفي بالعالم العربي»، مؤكداً أن «المكتبة ترحب بجميع الزوار من مختلف الاهتمامات والخلفيات الثقافية والعرقية والشرائح المجتمعية والعمرية، انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية توفر حرية الوصول إلى موارد المكتبة للجميع ودعم الارتقاء بالحراك والمشهد الثقافي في إمارة دبي».

وتوفر مكتبة الدوريات للأكاديميين، ورجال الأعمال، والطلاب، والباحثين، والجمهور، الوصول إلى مجموعة واسعة من المجلات والصحف والنشرات الإخبارية والدوريات الأخرى الحديثة والقديمة في أشكال مطبوعة ورقمية، تزيد على 6000 عنوان باللغات العربية والإنجليزية.

مكتبة الفنون والإعلام

وتضم مكتبة الفنون والإعلام أكثر من 15000 عمل مطبوع ورقمي، ووسائط متعددة في الفن والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والموسيقى والفنون المسرحية والكلمة المكتوبة والفن الإماراتي، والعروض الإبداعية وغيرها.

مكتبة الشباب

وتضم مجموعات متنوعة من الموضوعات الجاذبة لفئة الشباب، والتي تعتبر من أكبر المجموعات على مستوى المنطقة، مع ما يقرب من 11 ألف عنوان.

مكتبة الطفل

وتحتوي مجموعة جميلة بأكثر من 25 ألف عنوان، تشمل كتب القصص والكتب المرجعية والموسوعات وكتب التعلم المبكر وكتب الألواح لأصغر قرائنا، ومجموعة متنوعة من المجموعات للأطفال ذوي الهمم مثل الكتب الناطقة، وكتب برايل للمكفوفين، والكتب الحسية، مع الورش المجانية والفعاليات.

مكتبة الأعمال

وتضم ما يقارب 25000 عنوان عن إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كتب إلكترونية ومصادر إلكترونية مختارة مثل قواعد بيانات الأعمال، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى معلومات عن الشركات والأدلة والتقارير.

مكتبة الإمارات

وفيها مجموعات باهرة مكونة من أكثر من 15000عمل، حيث تضم مجموعة واسعة من الكتب والوثائق والدوريات حول كل شيء من المطبخ الإماراتي إلى الآثار المحلية والأدب والشعر والتاريخ والموسيقى والحرف اليدوية، إضافة إلى الثروة النباتية والحيوانية في الدولة.

مكتبة الخرائط والأطالس

تعد مكتبة الخرائط والأطالس واحدة من أكثر المكتبات شمولاً بالمنطقة، حيث تضم مجموعة واسعة تتكون من أكثر من 3000 خريطة مطبوعة، ومخطوطات، ووسائط رقمية بمختلف اللغات.

المكتبة العامة

تعد المكتبة العامة واحدة من أكبر المجموعات في مكتبة محمد بن راشد، حيث تضم أكثر من 29000 عنوان حول اللغات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والصحة والرياضة وتطوير الذات، بالإضافة إلى عناوين من واقع الخيال باللغتين العربية والإنجليزية.

معرض ذخائر المكتبة

ويضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر، ومن بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم بطبعاتها الأولى، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، بالإضافة إلى ترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي.

رؤيتنا تحفيز الشغف

يذكر، أن مكتبة محمد بن راشد، تهدف إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة أفراد المجتمع. وتعد إحدى أكثر المكتبات تقدماً في العالم من الناحية التكنولوجية.