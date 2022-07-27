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ثقافة

«سينوغرافيا العرض المسرحي» في ورشة بـ«ثقافي كلباء»

وليد عمران خلال الورشة
28 يوليو 2022 00:33

تتواصل في المركز الثقافي لمدينة كلباء، ورشة «السينوغرافيا» التي انطلقت يوم 24 يوليو الجاري، وهي جزء من النسخة التاسعة لدورة «عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً، لاستقبال وتأهيل الهواة المتقدمين للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته التاسعة خلال الفترة 22-27 سبتمبر المقبل.
وخصص مشرف الورشة وليد عمران اليومين الأولين للمحاضرات النظرية، متطرقاً إلى مصطلح ومفهوم ومبادئ السينوغرافيا وتطورها التاريخي، وأهميتها في بناء البعدين الجمالي والدلالي للعرض المسرحي، والدور المركب لمصمم السينوغرافيا في تشكيل هندسة الخشبة، عبر العناصر الصوتية والبصرية والحركية، وعلاقته بالمخرج والممثل والدراماتورج، وبقية المشاركين والمشاركات في العمل المسرحي.
وأوضح عمران أن حدود السينوغرافيا تمتد لتشمل معظم الجوانب التقنية والفكرية في الصناعة المسرحية، وهي بمثابة عمل مستمر قبل وأثناء تقديم العرض للجمهور، إذ إن على «السينوغراف» أن يبدأ عمله قبل إنجاز العرض، باختيار المواد الأولية لصنع حلوله، استناداً إلى رسالة العمل، والإمكانات الإنتاجية المتاحة، ودراسة منطقة العرض، وتأمل مهارات وأشكال المؤدين، وحتى أحجامهم، وغير ذلك لتحديد متانة أو مرونة ما يستخدمه من مواد، ومن ثم يتابع كيف تجلى العرض سمعياً وبصرياً وصوتياً، ويضيف إليه أو يعدل أو يغير فيه.
وأكد عمران ضرورة أن يكون المشتغل في مجال السينوغرافيا موهوباً في الرسم، ومثابراً في رعاية وتطوير ملكته الإبداعية، بمعاينة ورش السينوغرافيا ومتابعة العروض، إضافة إلى القراءة.
وفي الجانب العملي للورشة، أرفق عمران الشرح بالتطبيق في تقديمه للمتدربين ومجموعة من النماذج المرسومة لأنواع خشبات المسارح المغلقة والمفتوحة والدائرية، بمكوناتها التي تشمل الخلفية (الكواليس)، وتقسيمات حيز الأداء، وحوامل الإضاءة، وغير ذلك، متطرقاً إلى مزايا كل نموذج، سواء أكان في مسافته من الجمهور، أم في نوعية الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها فيه تبعاً لنوع العرض وتوجهه الفلسفي.
وامتدح عمران النهج السينوغرافي القائم على البساطة، الذي تعتمده عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مشيراً إلى أن توظيف المكعبات لتشكيل العرض المسرحي فكرة بناءة، وتساعد في التدريس والتدريب. وتستغرق محاضرات الورشة ثلاث ساعات في الفترة المسائية، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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