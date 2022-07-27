بيروت.. ملهمة المبدعين

ساسي جبيل

أنجبت بيروت الكثير من كبار الشعراء والكتاب والفنانين من أمثال: يوسف الخال والأخطل الصغير وأنسي الحاج وسعيد عقل وخليل حاوي وعباس بيضون، واحتضنت أدونيس، ومحمود درويش، ونزار قباني، ومحمد الماغوط وآخرين.. وعرفت روائيين كباراً أمثال: نجيب محفوظ، وعبدالرحمن منيف، وتوفيق الحكيم، وغسان كنفاني، وأمين معلوف، وإلياس خوري، وغادة السمان، وليلى عسيران، وأحلام مستغانمي.. وغيرهم من الفنانين أمثال الرحابنة، عاصي ومنصور وفيروز وإلياس وزياد ووديع الصافي، وحليم الرومي، وناجي العلي، ومارسيل خليفة، وريمون جبارة، وروجيه عساف، ونضال الأشقر، وماجدة الرومي وغيرهم كثير.

بيروت كانت ولا تزال مركز إبداع وثقافة مهماً حافلة بمكتباتها ودور نشرها، وهذا مما يميزها عن غيرها من العواصم. وهنا ينشر «الاتحاد الثقافي» آراء كتاب وإعلاميين ومبدعين في حق العاصمة اللبنانية بيروت.

نبيل سليمان: عاصمة ثقافية عربية

قال الناقد والروائي السوري نبيل سليمان: عرفت بيروت في الرابعة عشرة، كانت فتنةً وغواية وإبهاراً بالنسبة لفتى سوري قادم من مدن صغيرة ومن ريف فقير. ثم عرفت بيروت قارئاً للكتب والمجلات قبل أن أعرفها كاتباً حاملاً مخطوطة روايتي الثانية «السجن» التي منعتها الرقابة، فنشرتها دار الفارابي في بيروت عام 1972. وعبر زياراتي المتواترة إلى بيروت باتت هي قبلتي ووجهتي الثقافية الجذابة. وكانت أصداء هذه القبلة تسطع في أية عاصمة عربية أخرى زرتها منذ القاهرة عام 1971 إلى بغداد عام 1972.

موئل المثقف

ويضيف سليمان: في غمرة الحرب الأهلية اللبنانية أقمت شهوراً في بيروت مع بوعلي ياسين بين خريف 1979 ومستهل 1980. وعلى إيقاع الرصاص والقذائف والحواجز والقتل عرفت/ عشت هذه المرة معنى أن تكون بيروت عاصمة ثقافية عربية بامتياز. لم يكن حسين مروة ومهدي عامل وإلياس خوري ويمنى العيد، مثلاً، مثقفين لبنانيين فحسب. لم تكن دار الآداب ومجلتها ودار الطليعة ومجلتها ولا جريدة السفير، مثلاً، مؤسسات ثقافية لبنانية وحسب. كان كل ذلك مصنع الثقافة العربية ونبضها. وفي تلك الشهور عرفت/ عشت معنى أن تكون بيروت موئل المثقف السوري: أدونيس ومحمد الماغوط وحيدر حيدر وسعدالله ونوس وإلياس مرقص وعماد حليم وجورج طرابيشي ونزار قباني وغادة السمان وغيرهم... مثلما هي موئل أيضاً للمثقف العربي بعامة. ففي شهوري اللبنانية تلك كانت بيروت التي تنهشها الحرب والسياسة والطائفية والصراعات العربية والدولية، موئل غالب هلسا وصنع الله إبراهيم وأحمد صادق سعد ورؤوف مسعد وسمير عبدالباقي.. الخ.

عاصمة المستقبل

وأضاف: إن كل اسم من هذه الأسماء اللبنانية والعربية مبدع شعر ورواية ونقد وأبحاث وفكر وصحافة وفنون، هذا عدا عن المؤسسات الثقافية. ثم وضعت الحرب أوزارها، ولكن اليباب والتراجع أخذا يفتكان، ليس في لبنان وحده، وأخذت بيروت تضيّع دور العاصمة الثقافية، وأخذ دورها يضيّعها، حتى بلغ الأمر أن يغرق معرض الكتاب في متاهات استقطابات السياسة والطائفة!

ليست بيروت اليوم عاصمة الثقافة العربية، ولكنها على رغم كل ما يفتك بها، هي التي ستكون عاصمة المستقبل، فما اكتنزت على الأقل في النصف الثاني من القرن العشرين، هو الوعد الذي ينهض على الذخر الذي لا يتبدد أبداً.

مدينة الحلم والحقيقة

وبدوره، أكد الشاعر والكاتب السوري علاء زريفة أن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس قبل عامين من الآن، لم يكن إلا محاولة لاغتيال مدينة بأكملها، بيروت الحلم والحقيقة في آن. بيروت التي عاش في كنفها كثير من رواد ثقافتنا العربية، وأبدعوا فيها أدباً وشعراً وتشكيلاً وموسيقى ومسرحاً، بيروت التي منحتنهم فسحة نادرة للحرية والخيال، وتنفسوا «أوكسجينها الإبداعي» في ظل فضاء عربي غير محفز للإبداع.

منارة إشعاع

إن الانفجار الذي خلف آلاف الضحايا، وكبد المدينة خسائر فادحة، وتدميراً كبيراً في بنيانها العمراني والثقافي كمعرض سرسق للفن المعاصر، ومتحف الجامعة الأميركية، على سبيل المثال لا الحصر، بيروت التي كانت بمثابة المنارة المشعة في سماء الثقافة العربية المعاصرة، لا تزال تعيش حالة من الصدمة جراء الانفجار، ولم تستيقظ من غيبوبتها بعد.

هذا الحال ينسحب على مثقفيها وروادها وفنانيها. فقد هجر بعضهم البلاد نهائياً، واعتكف آخرون في بيوتهم يأساً وكمداً على واقع المدينة التعيس. وآخرون باحثون عن عمل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وبعضهم كان أكثر إيجابية فواصل الكتابة والعمل ضمن فرق في معارض وغاليريهات خاصة مثل (أشكال ألوان، بيروت دي سي، زقاق) وسواها. أو دخلوا في حركتها الانتفاضية، محاولين إعادة بعض من البريق السابق، في ظل حالة الكساد الثقافي القائم نتيجة «اعتزال الناس»، الذين أصبحت همومهم اليوم ترتبط بالرغيف، والحاجات الأولى للإنسان.

الصحافة الثقافية

أما وضع الصحافة الثقافية فليس بأحسن حال، فقد غابت الصفحات الثقافية والملاحق الدورية المعروفة. وكذلك الإنتاج الثقافي المنشور في كتب، بتأثر حركة الطباعة والنشر في المدينة نتيجة ارتفاع التكاليف وانهيار العملة. وغياب معرضها السنوي عن العمل منذ ذلك اليوم المشؤوم.

تعددت الرؤى.. وبيروت واحدة

في كتاب «تاريخ بيروت» يصف سمير قصير المدينة بأنها «جمهورية الآداب العربية»، فبيروت الساحة والمقاهي والمشهد والحياة قدمت الكثير للأدب العربي بنوعيه النثري والشعري، وكانت دور النشر فيها ملجأ كل شاعر وكاتب، وظلت دورياتها الثقافية البارزة في الستينيات هي المسلك نحو المجد والشهرة، فكانت بيروت منصة الانطلاقة لكل أديب عربي.

مدينة ألهمت العشرات من الأدباء، في حياتها وانتعاشتها وحتى في خرابها ودمارها، مئات القصائد كتبت باسم بيروت، ومئات الروايات كتبت لبيروت. لكل شاعر بيروته الخاصة، فكل شاعر وروائي كتب عن بيروت كما رآها، فرأوا فيها مدينةً للحب والعشق أو للحرب والدمار والحزن، أو مدينة للتنوع والتناقض أو مدينة للذاكرة والتأمل.. تعددت الرؤى.. لكن بيروت واحدة.

جاذبة للمبدعين

الكاتب والإعلامي اللبناني أسامة مرة كتب يقول: ظلت لبنان جاذبة للمبدعين العرب لأنها كانت محطة مسكونة بالتنوع والحوار والتعايش الذي أضاف لها الكثير من الانفتاح على المبدعين، حيث كانت أرضاً مغرية للاستقرار الدائم فيها من خلال تواجد العرب من كل البلدان تقريباً، إضافة إلى الحركة الثقافية النشيطة في قطاعات الثقافة كافة، فبرزت أسماء عربية تجاوزت شهرتها الوطن العربي، حيث من النادر أن يوجد مبدع عربي مهم لم يمر عبرها.

وفي السنوات الأخيرة تراجع دورها وحضورها الثقافي في ظل ظهور حواضن ثقافية جديدة أخذت المشعل من بيروت وغيرها من العواصم الثقافية التقليدية. ولكن ان يتلاشى أبداً دور بيروت الثقافي لأنها كثيراً ما تنهض من تحت الركام لتعيد ترتيب بيتها من جديد.

بيروت غادة السمان في قصيدة «أحبك يا بيروت»:

رغم كل شيء/ رغم أنني رحلت ثلاث مرات حول كوكبنا/ وبدلت حيواتي ثلاث مرات/ لكني ما زلت حتى اليوم/ أجفف البنفسج والياسمين/ بين أوراق خرائطك وصورك وتذكاراتك حين تغني فيروز بذلك الصوت العذب الهش المجرح بالحنين بعدك على بالي/ وتنمو المدينة في ذاكرتي جرحاً/ لا أريد أن أشفى منه، فمرضي هو علاجي!

بيروت محمود درويش:

«بيروت خيمتنا/ بيروت نجمتنا/ بيروت تفاحة/ والقلب لا يضحك/ وحصارنا واحة في عالم يهلك/ سنرقص الساحة/ ونزوج الليلك/ لن نترك الخندق/ حتى يمر الليل/ بيروت للمطلق/ وعيوننا للرمل/ في البدء لم نخلق/ في البدء كان القول/ والآن في الخندق/ ظهرت سمات الحمل».

بيروت أدونيس:

يسكن في بيروت والأرض في عينيه أبجدية/ وخمس جامعات/ والصحراء تفاح وأغنيات/ لكنه يموت -كأنه يسكن في جمجمة/ بغير أيامٍ ولا هوية.

بيروت نزار قباني:

الحب في بيروت موجود في كل مكان..

آه يا عشاق بيروت القدامى / هل وجدتم بعد بيروت البديلا؟ / إن بيروت هي الأنثى / التي تمنح الخصب

وتعطينا الفصولا / إن يمت لبنان.. مُتم معه / كل من يقتله.. كان القتيلا.

بيروت خليل حاوي:

ليالي بيروت/ في ليالي الضيق والحرمان/ والريح المدوي في متاهات الدروب../ ويثور الجن فينا/ وتغاوينا الذنوب.



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